Врач назвала вещества, провоцирующие аллергию на солнце

Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник "Атлас" Анна Жилкина предупредила, что некоторые компоненты косметики, бытовой химии и лекарств могут вызывать аллергию на солнце. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: m24.ru m24.ru

По словам специалиста, аллергия на солнце – это патологический отклик кожи на ультрафиолет.

"Аллергия на солнце проявляется на открытых участках тела в виде покраснения и отека кожи, очень мелкой и зудящей сыпи. Ключевую роль в этой патологической реакции кожи играют фотосенсибилизаторы – вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету", – рассказала Жилкина.

Дерматовенеролог объяснила, что фотосенсибилизаторы встречаются в таких травах и растениях, как петрушка, сельдерей, тысячелистник, зверобой, инжир и гречиха, а также некоторых других.

Фотоаллергены также можно встретить в составе солнцезащитных кремов, косметики, парфюмерии, мыла, шампуней и средств бытовой химии.

Что касается лекарств, то в этом случае аллергическая реакция может наступить из-за применения обезболивающих наружных препаратов с кетопрофеном, некоторых антибиотиков, транквилизаторов и антидепрессантов.