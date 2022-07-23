Как кошмары влияют на качество сна

«Мозг обращается к этой ситуации, не может адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения. Это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту»,