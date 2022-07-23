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1 час назад

Кофейные привычки от которых стоит отказаться

Родной город

Специалисты рассказали, от каких кофейных привычек стоит отказаться. Регулярное употребление кофе действительно полезно для здоровья и даже может помочь похудеть. Но употребление более четырех чашек кофе в день отрицательно скажется на продолжительности жизни.

Кофейные привычки от которых стоит отказаться
Фото: Родной городРодной город

Ученые отмечают, что 28 чашек в неделю не повредят здоровью, однако употребление большего количества может привести к негативным последствиям для организма.

Добавление слишком большого количества сахара в кофе может вызвать обезвоживание, которое является симптомом высокого уровня сахара в крови и, если его не остановить, увеличится риск развития диабета. Эксперты рекомендуют соблюдать меру во всем.

Так, потребление более 1000 миллиграммов кофеина в день может вызвать негативные последствия для организма, включая повышенную тревожность, бессонницу и проблемы с пищеварением.

Однако не следует совсем отказываться от кофе, у любителей данного напитка риск смерти ниже, чем у тех, кто воздерживается от кофе, на 10-15%, сообщают эксперты портала Eat This,Not That!

Здоровье,
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