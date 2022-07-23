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3 часа назад

Чем может быть полезен для организма липовый цвет

Крестьянская жизнь

Летом липовые аллеи благоухают невероятным ароматом. Еще наши предки знали, что цветение этого растения не только эстетически привлекательно, но и может быть весьма полезным. На Руси липовый цвет считался очень полезным, поэтому его заготавливали впрок на долгие месяцы холодов.

Чем может быть полезен для организма липовый цвет
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Сбором цветов липы занимаются в момент полного цветения в сухую безветренную погоду. Ароматные соцветия собирают не отдельно, а вместе с прицветным листом, и сушат в тени, разложив тонким слоем.

В составе липового цвета есть антиоксидантные витамины (каротиноиды и витамин С), эфирное масло, набор полисахаридов, биофлавоноидов и сапонинов.

Липовый чай – невероятное противовоспалительное средство, а также обладает антиоксидантными свойствами. Флавоноиды в липе активизируют процессы регенерации.

Липовый чай применяют при ревматизме и других суставных заболеваниях. Наружно используют при геморрое, язвах, ожогах, невритах и невралгиях.

Антисептические, жаропонижающие и потогонные свойства помогают в борьбе с инфекциями (грипп, ОРВИ, бронхит, цистит, инфекционно-воспалительные болезни у детей). Настоем липы полощут ротовую полость при стоматитах и гингивитах.

Липовый чай отлично успокаивает, борется со спазмами и снижает артериальное давление. Так, его можно использовать в дополнение к основной терапии гипертонии, ведь липовый цвет незаменим в профилактике гипертонических кризов, в том числе связанных со стрессом.

Липовый чай помогает вывести из организма лишние соли с потом, повышает мочевыделение. Также настой из цветков липы способствует повышению образования желчи и желудочного сока.

Омолаживающие свойства липы связаны с присутствием антиоксидантов. Концентрированный липовый настой тонизирует и подтягивает кожу лица.

Здоровье,ПРЕДОК,
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