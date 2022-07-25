Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
10 минут назад

Названы пять привычек японских долгожителей

Вечерняя Москва

Япония — страна с максимальным числом долгожителей и самой большой средней продолжительностью жизни.

Названы пять привычек японских долгожителей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Некоторые привычки жителей Страны восходящего солнца помогают дожить им до весьма почтенного возраста. Так, японцы потребляют много ферментированной пищи, такой как мисо, натто, соя, темпе и соевый соус.

Все эти продукты помогают укрепить иммунную систему и облегчить пищеварение. Также жители Японии предпочитают остерегаться необработанных продуктов и есть органически выращенные местные продукты.

При этом любимый японцами рис снижает риск болезней сердца и сосудов. Некоторые исследователи считают, что рис вполне может заменить пшеницу, поскольку пшеничная мука увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, японцы много времени уделяют физической активности. Однако посещению спортзала они предпочитают долгие пешие прогулки, передает «МедикФорум».

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители