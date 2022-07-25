Названы пять привычек японских долгожителей

Япония — страна с максимальным числом долгожителей и самой большой средней продолжительностью жизни.

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Некоторые привычки жителей Страны восходящего солнца помогают дожить им до весьма почтенного возраста. Так, японцы потребляют много ферментированной пищи, такой как мисо, натто, соя, темпе и соевый соус.

Все эти продукты помогают укрепить иммунную систему и облегчить пищеварение. Также жители Японии предпочитают остерегаться необработанных продуктов и есть органически выращенные местные продукты.

При этом любимый японцами рис снижает риск болезней сердца и сосудов. Некоторые исследователи считают, что рис вполне может заменить пшеницу, поскольку пшеничная мука увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.