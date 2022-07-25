Популярную секс-игру ученые назвали опасной для жизни

В попытках разнообразить сексуальную жизнь порой люди прибегают к отнюдь не самым безопасными приемам. В частности, ученые установили, что одна из самых популярных игр в постели может быть чревата летальным исходом. Подробнее об этой игре и о том, почему ей не стоит увлекаться – в материале "Рамблера".

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Сексологи из США проанализировали статистику смертей, связанных с секс-играми и назвали самые опасные из них. Лидирующую позицию с большим отрывом заняло удушение. Этот прием с лишением воздуха опасен и во время самоудовлетворения, и во время секса с партнером. В первом случае происходящее невозможно контролировать, во втором пассивный партнер очень часто чрезмерно доверяет активному, а активный, в свою очередь, не знает, когда вовремя остановиться.

По данным криминальных экспертов, на Западе ежегодно от такой секс-игры погибает один из двух миллионов жителей. К несчастью любителей подобной БДСМ-практики, при чрезмерном удушении от недостатка кислорода начинает повреждаться мозг, и порой заметить эту грань бывает достаточно сложно.

Чтобы избежать трагедии, специалисты рекомендуют перед БДСМ-играми договариваться о стоп-слове или жесте, который подскажет партнеру, что продолжать не стоит. Кроме того, важно обговорить, на какие эксперименты вы готовы, а какие игры не для вас. Нередко в порыве страсти партнеры пытаются внедрить в половой акт необычный прием, который может доставить дискомфорт их второй половинке.

Удушение опасно еще и тем, что нередко жертва не в силах осознать происходящее с ней, из-за чего не может сказать стоп-слово или показать конкретный жест.