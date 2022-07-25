Врач назвал главные причины появления обвисшей груди

«Особенно это касается белья для занятий спортом. В частности, для бега необходим спортивный бюстгальтер с формованными чашками. Они обеспечивают поддержку и уменьшают "прыжки" груди, из-за которых появляются растяжки и она обвисает», — рассказал медик и добавил, что частые скачки веса также способствуют появлению названной проблемы.