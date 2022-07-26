8 правил безвредного пребывания на солнце

Несмотря на многочисленные доводы врачей о вреде загара, любители солнечных ванн продолжают долго лежать на пляжах, а потом обмазывать кефиром покрасневшие плечи и лицо. Отговаривать тех, кто любит позагорать, от этого вида времяпрепровождения, наверное, не стоит, но дерматовенеролог Дмитрий Древаль в интервью aif.ru поделился правилами правильного, безвредного пребывания на солнце.

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Витамины

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Поклонники загара в один голос твердят, что солнце даёт организму незаменимый витамин D. Но, во-первых, для его получения необязательно находиться под лучами солнца долго, а во-вторых... Посудите сами — российское лето не щедро на солнечные дни. Средняя продолжительность отпуска у наших соотечественников — 2 недели. Едва ли при таких условиях возможно обеспечить себя заветным витамином на целый год, до следующего лета.

Доктор советует для начала определить уровень витамина D в крови, сдав анализ, а затем, при необходимости, принимать его в таблетках. А вот под прямыми солнечными лучами дольше 15 минут в день проводить не следует, ибо такой "досуг" чреват онкологическими заболеваниями.

Как правильно?

А вот и перечень правил для загорающих:

- принимая дозу ультрафиолета, старайтесь периодически пить воду. Конечно же, обычную, негазированную. Да и вообще, в жаркие дни пейте больше воды — это предотвратит обезвоживание, да и просто освежит;

- не выходите на открытое солнце с 11:00 до 16:00 — в это время лучи слишком агрессивно воздействуют на кожу;

- в жару носите головной убор и одежду из "дышащей", но плотной ткани;

- в первый день пребывания на солнце не усердствуйте — 15 минут будет достаточно;

- солнечные очки обязательны. Они уберегут роговицу глаза от лишнего света;

- пользуйтесь кремами, обладающими высокой степенью защиты от солнца. Со значением SPF от 50, они защищают и от УФВ- и от УФА-излучения. Наносите их не только на тело, но и на лицо;