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2 часа назад

Обнаружено свойство чернослива, особенно полезное для людей старше 40

Мир24

Чернослив помогает бороться с потерей костной массы, так как содержит пребиотики, способствующие росту костной ткани. О вновь выявленных учеными полезных свойствах популярного сухофрукта пишет издание Nutrients.

Обнаружено свойство чернослива, особенно полезное для людей старше 40
Фото: Мир24Мир24

Как напоминают авторы исследования, пребиотики – это питательные вещества, которые изменяют состав или активность микробиоты кишечника, что идет на пользу здоровью. В черносливе в качестве пребиотиков работают углеводы и полифенолы, помогающие восстановить потерянную костную массу.

Исследование ученые проводили на самках мышей с дефицитом эстрогена и значительной потерей костной массы. Аналогичные изменения происходят в организме женщин после менопаузы. В результате у подопытных животных, которых кормили черносливом, наблюдалось восстановление ранее утраченной костной ткани, а также стали активнее вырабатываться короткоцепочечные жирные кислоты в кишечнике, оказывая благоприятное влияние на его работу.

Как отмечает издание, наблюдения показали, что чернослив и его компоненты могут влиять на гормональный фон, метаболизм и формирование иммунных клеток, играющих важную роль в здоровье костной ткани.

В дальнейшем авторы исследования намерены изучить взаимосвязи между потреблением чернослива и нормализацией процессов, происходящих у женщин в постменопаузе, а также с остеопорозом и подавлением рака толстого кишечника.

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