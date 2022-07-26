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1 час назад

Диетолог Гинзбург: тофу увеличивает продолжительность жизни

Газета.Ru

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что тофу способствует профилактике возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщает URA.RU.

Диетолог: тофу увеличивает продолжительность жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Полезен он тем, что во-первых это очень хороший качественный белок. Во-вторых, этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина. А мы, во второй половине жизни особенно, уже хотели бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного. В этом плане можно сказать, что тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни",

— рассказал Гинзбург.

По его словам, польза тофу заключается в изофлавонах, которые снижают уровень воспаления в организме и защищают организм человека от развития возрастных болезней. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что средняя продолжительность жизни в России до 2030 года вырастет до 78 лет.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Владимир Путин,
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