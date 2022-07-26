Названа еще одна причина тяги к сладкому

Тяга к сладкому, как известно, может приводить к ряду нежелательных последствий – среди них лишний вес, риск развития диабета, сердечно-сосудистых патологий. Чтобы избавиться от сахарной зависимости важно установить причину – оказывается, у сладкоежек часто встречается дефицит определённых витаминов.

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Потребность в сахаре может быть связана с нехваткой витаминов и микроэлементов. Обнаружив дефициты и скорректировав их, можно снизить уровень сахарной зависимости – говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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Одна из причин тяги к сладкому – дефицит цинка. Цинк важен для многих биохимических реакций в организме. Норма потребления цинка для мужчин – 11 мг ежедневно, для женщин – не менее 8 мг. Цинк содержится в орехах, бобовых, молочных продуктах, свинине, говядине.

Нехватка магния также может спровоцировать сахарную зависимость. Магний помогает поддержать концентрацию глюкозы в крови, регулирует уровень нейромедиатора дофамина, он необходим для нормального функционирования костей, мышц, обмена веществ и пищеварения. Магний можно получить из шпината, цельных злаков, бананов, моркови, орехов и бобовых. Мужчинам необходимо 400-420 мг в день, женщинам – 310-320 мг.

Чрезвычайно важен для поддержания нормального уровня сахара в крови хром – и он также может влиять на тягу к сладким блюдам. Суточная норма потребления хрома для мужчин 30 мг, для женщин – 20 мг. Хромом богаты яблоки, бананы, брокколи, чеснок.

Витамины группы В важны для работы нервной системы и процесса обмена веществ. Нехватка одного или нескольких витаминов из этой группы вызывает сахарную зависимость. Обогащенные витаминами группы В продукты хорошо воздействуют на нервную систему, снижают тревожность – это хорошо для ситуаций, когда человек заедает десертами стресс.