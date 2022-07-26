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33 минуты назад

Названа ещё одна причина тяги к сладкому

Сибмеда

Тяга к сладкому, как известно, может приводить к ряду нежелательных последствий – среди них лишний вес, риск развития диабета, сердечно-сосудистых патологий. Чтобы избавиться от сахарной зависимости важно установить причину – оказывается, у сладкоежек часто встречается дефицит определённых витаминов.

Названа еще одна причина тяги к сладкому
Фото: СибмедаСибмеда

Потребность в сахаре может быть связана с нехваткой витаминов и микроэлементов. Обнаружив дефициты и скорректировав их, можно снизить уровень сахарной зависимости – говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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Одна из причин тяги к сладкому – дефицит цинка. Цинк важен для многих биохимических реакций в организме. Норма потребления цинка для мужчин – 11 мг ежедневно, для женщин – не менее 8 мг. Цинк содержится в орехах, бобовых, молочных продуктах, свинине, говядине.

Нехватка магния также может спровоцировать сахарную зависимость. Магний помогает поддержать концентрацию глюкозы в крови, регулирует уровень нейромедиатора дофамина, он необходим для нормального функционирования костей, мышц, обмена веществ и пищеварения. Магний можно получить из шпината, цельных злаков, бананов, моркови, орехов и бобовых. Мужчинам необходимо 400-420 мг в день, женщинам – 310-320 мг.

Чрезвычайно важен для поддержания нормального уровня сахара в крови хром – и он также может влиять на тягу к сладким блюдам. Суточная норма потребления хрома для мужчин 30 мг, для женщин – 20 мг. Хромом богаты яблоки, бананы, брокколи, чеснок.

Витамины группы В важны для работы нервной системы и процесса обмена веществ. Нехватка одного или нескольких витаминов из этой группы вызывает сахарную зависимость. Обогащенные витаминами группы В продукты хорошо воздействуют на нервную систему, снижают тревожность – это хорошо для ситуаций, когда человек заедает десертами стресс.

При этом, Ольга Малиновская предупреждает – самостоятельно назначать себе биодобавки не стоит. Если возникает подозрение, что причиной тяги к сладкому может быть дефицит витаминов и микроэлементов – обратитесь к врачу для постановки диагноза, лабораторных исследований и корректировки состояния. Следует помнить, что приём некоторых микроэлементов не показан при ряде заболеваний или может не сочетаться с препаратами, которые уже принимает человек.

Здоровье,Ольга Малиновская,
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