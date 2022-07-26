Гастрономические привычки, которые могут привести к инфаркту

Как не допустить трагедии.

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Проблемы с сердцем и сосудами сегодня являются чуть ли не самым большим поводом для волнения среди врачей. Стрессы и вредные пищевые привычки вместе с курением приводят к неутешающим результатам — каждый третий житель большого города начинает испытывать проблемы с главной мышцей в организме. Но с чего же начать путь к налаженной сердечно-сосудистой системе? Во-первых, с коррекции режима питания. Мы посоветовались с диетологом и решили собрать топ самых опасных для сердца продуктов.

Соль

Любители подсолить любое блюдо должны прочитать этот пункт особенно внимательно. Дело в том, что соль часто способствует повышению артериального давления, что может привести к инфаркту. Конечно, полностью отказываться от соли не стоит, однако старайтесь не увлекаться солениями и копчениями, которые содержат просто невероятное количество этого натурального консерванта.

Полуфабрикаты

Да, готовые мясные блюда очень удобны, когда готовить совсем не хочется, но при этом не стоит забывать, какой вред они могут нанести вашей сердечно-сосудистой системе. В колбасах, готовых котлетах и слишком жирном мясе содержатся насыщенные жиры, которые медленно, но верно подводят вас к предынфарктному состоянию. Нужны ли вам приключения в больнице? Мы тоже думаем, что нет.

Алкоголь