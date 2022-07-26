Чем опасен солнечный ожог и как от него избавиться

- Если Вы заметили покраснение, немедленно спрячьтесь в тень и охладите пораженную область, приняв прохладный душ или используя водный раствор антисептика.

- Ни в коем случае нельзя использовать спиртосодержащие препараты, а также прикладывать лёд – это может усилить повреждения. Лед применяется для компрессов и примочек, но при этом его заворачивают в ткань, марлю или салфетку.

- Пейте больше жидкости для предотвращения обезвоживания.

- Регулярно увлажняйте кожу специальными средствами (увлажняющий крем или лосьон).

- Сгоревшая кожа должна быть защищена не только от воздействия УФ лучей, но и от инфицирования. Старайтесь носить свободную одежду без открытых участков.

Зайнаб Мирзоева Ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura