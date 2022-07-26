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2 часа назад

Чем опасен солнечный ожог и как от него избавиться

Мира Маркина
Зайнаб Мирзоеваэксперт

Время отпусков – время принимать солнечные ванны. Однако мало кто умеет делать это правильно и безопасно для здоровья. Рамблер узнал у эксперта, чем опасен солнечный ожог и что делать, если его не удалось избежать. Помимо этого эксперт рассказал, как загорать, минимизировав вред для кожи.

Не стоит забывать, что загар — это облучение. Длительное нахождение под активным солнцем приводит к чрезмерному воздействию ультрафиолета на кожные покровы и повреждает ткани.
Зайнаб Мирзоева
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura
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Солнечные ожоги вызывают воспаление, покраснение кожи, повышение температуры и болевые ощущения. Степень поражения кожи и симптомы солнечного ожога зависят от времени облучения и дозы УФ.

Первые симптомы ожога - покрасневшая кожа.

- Если Вы заметили покраснение, немедленно спрячьтесь в тень и охладите пораженную область, приняв прохладный душ или используя водный раствор антисептика.
- Ни в коем случае нельзя использовать спиртосодержащие препараты, а также прикладывать лёд – это может усилить повреждения. Лед применяется для компрессов и примочек, но при этом его заворачивают в ткань, марлю или салфетку.
- Пейте больше жидкости для предотвращения обезвоживания.
- Регулярно увлажняйте кожу специальными средствами (увлажняющий крем или лосьон).
- Сгоревшая кожа должна быть защищена не только от воздействия УФ лучей, но и от инфицирования. Старайтесь носить свободную одежду без открытых участков.
Зайнаб Мирзоева
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura

Не забывайте, что любой ожог может способствовать дальнейшему развитию рака кожи, если кожа подвергается такому воздействию часто - риск повышается. Рак кожи - лидер по числу заболеваний все всем мире.

Именно поэтому мы постоянно твердим о защите: не забывайте носить головные уборы и комфортную одежду из натуральных тканей, прикрывающую большую часть вашего тела, а также наносить солнцезащитный крем. Не загорайте в часы, когда солнце активно: самое опасное время - с 11 до 16 часов. Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы.
Зайнаб Мирзоева
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura

Поначалу рекомендуется проводить на солнце не более 20-30 минут, а затем с каждым днём увеличивать время пребывания на 5-10 минут.

Здоровье,
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