Хирург рассказал, чем опасен загар при варикозе

Если у человека есть варикозное расширение вен, то во время загара ему надо прятать ноги от прямых солнечных лучей, сообщил хирург-флеболог Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Армен Авакян, сообщает радио Sputnik.

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По его словам, в противном случае загар может оказаться смертельно опасным. Дело в том, что стенки сосудов, и без того травмированные варикозом, при загаре могут еще сильнее воспаляться. Это может привести к серьезным осложнениям.

Авакян отметил, что кровообращение в теплое время года замедляется. Если на ногах стали заметны сосудистые звездочки, то с обращением к врачу затягивать не следует, сказал врач.

По словам специалиста, нагревание венозной стенки приводит к воспалению, впоследствии воспаление – это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что смертельно опасно.