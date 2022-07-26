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26 минут назад

Какие анализы сдать, если не удается сбросить лишний вес

Мир24

Изнуряющие занятия фитнесом и диеты не всегда способны приносить результат в борьбе с лишним весом. Иногда причина избыточной массы тела кроется в здоровье всего организма. Корреспондент Mir24.tv выяснила, какие анализы нужно сдать, чтобы выяснить причину ожирения.

Какие анализы сдать, если не удается сбросить лишний вес
Фото: Мир24Мир24

«Помимо изменения пищевого поведения, важно оценить работу щитовидной железы, потому что она является одним из важнейших органов, участвующих в обменных процессах. Это можно сделать с помощью анализа на ТТГ – тиреотропный гормон. Если он выше 4 мкМЕ/мл, то необходимо обратиться к эндокринологу. У вас, вероятно, имеется снижение функции щитовидной железы, что может отрицательно сказываться на скорости похудения»,

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– говорит гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

Также людям с избыточным весом необходимо исследовать гемоглобин для исключения наличия диабета и преддиабета. Понадобится и биохимический анализ крови, он поможет оценить функцию почек и печени, а также углеводный обмен и обмен холестерина, отмечает врач-терапевт и старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова.

«Эти анализы показывают точное состояние обмена углеводов: гликированный гемоглобин, тест на толерантность к глюкозе, индекс НОМА, инсулин, лептин. Про некоторые показатели стоит сказать подробнее. Например, лептин – гормон жировой ткани. Его повышенное содержание приводит к снижению чувствительности тканей к инсулину и увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа»,

– объясняет специалист.

Причиной лишнего веса также может быть аутоиммунное поражение щитовидной железы.

«Для этого определяют гормоны: ТТГ, Т3 свободный и Т4 свободный, ТГ, антитела к ТПО. Также необходимо определить тестостерон, гормоны стресса – кортизол, пролактин, и женские половые гормоны – ЛГ, ФСГ, эстрадиол. В последнее время возможно узнать генетическую составляющую лишнего веса с помощью «карты ожирения». Она включает более 600 генов, отвечающих за контроль аппетита, уровень гормонов, метаболические изменения и другие показатели»,

– заключила Меньшикова.

Здоровье,
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