Какие анализы сдать, если не удается сбросить лишний вес

Изнуряющие занятия фитнесом и диеты не всегда способны приносить результат в борьбе с лишним весом. Иногда причина избыточной массы тела кроется в здоровье всего организма. Корреспондент Mir24.tv выяснила, какие анализы нужно сдать, чтобы выяснить причину ожирения.
«Помимо изменения пищевого поведения, важно оценить работу щитовидной железы, потому что она является одним из важнейших органов, участвующих в обменных процессах. Это можно сделать с помощью анализа на ТТГ – тиреотропный гормон. Если он выше 4 мкМЕ/мл, то необходимо обратиться к эндокринологу. У вас, вероятно, имеется снижение функции щитовидной железы, что может отрицательно сказываться на скорости похудения»,
– говорит гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.
Также людям с избыточным весом необходимо исследовать гемоглобин для исключения наличия диабета и преддиабета. Понадобится и биохимический анализ крови, он поможет оценить функцию почек и печени, а также углеводный обмен и обмен холестерина, отмечает врач-терапевт и старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова.
«Эти анализы показывают точное состояние обмена углеводов: гликированный гемоглобин, тест на толерантность к глюкозе, индекс НОМА, инсулин, лептин. Про некоторые показатели стоит сказать подробнее. Например, лептин – гормон жировой ткани. Его повышенное содержание приводит к снижению чувствительности тканей к инсулину и увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа»,
– объясняет специалист.
Причиной лишнего веса также может быть аутоиммунное поражение щитовидной железы.
«Для этого определяют гормоны: ТТГ, Т3 свободный и Т4 свободный, ТГ, антитела к ТПО. Также необходимо определить тестостерон, гормоны стресса – кортизол, пролактин, и женские половые гормоны – ЛГ, ФСГ, эстрадиол. В последнее время возможно узнать генетическую составляющую лишнего веса с помощью «карты ожирения». Она включает более 600 генов, отвечающих за контроль аппетита, уровень гормонов, метаболические изменения и другие показатели»,
– заключила Меньшикова.