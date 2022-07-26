Какие анализы сдать, если не удается сбросить лишний вес

«Помимо изменения пищевого поведения, важно оценить работу щитовидной железы, потому что она является одним из важнейших органов, участвующих в обменных процессах. Это можно сделать с помощью анализа на ТТГ – тиреотропный гормон. Если он выше 4 мкМЕ/мл, то необходимо обратиться к эндокринологу. У вас, вероятно, имеется снижение функции щитовидной железы, что может отрицательно сказываться на скорости похудения»,