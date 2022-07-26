7 самых вредных для здоровья запахов

Издание Delfi.lv перечислило запахи, которые представляют для человека наибольшую опасность. Обязательно обратите на них внимание.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Человек способен улавливать запахи гораздо лучше, чем большинство специальных приборов. Особенно это касается женщин, обоняние которых чувствительнее, чем у мужчин. При этом существует ряд запахов, которые считаются опасными для человеческого здоровья.

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Газ

Для придания газу запаха в него добавляют вещество меркаптан. Если вы ощутили запах газа, то есть вероятность, что где-то произошла его утечка. Постарайтесь как можно быстрее выбраться из дома и позвонить в экстренную службу. При этом нельзя пользоваться домашним стационарным телефоном, электроприборами, включать и выключать свет, заводить машину (если гараж находится в том же доме), так как всё это может привести к пожару.

Плесень

Скорее всего, у вас лопнула труба или протекает раковина. Опасна плесень для тех, кто страдает астмой или аллергией, поскольку обостряет их симптомы. От плесени на непористых поверхностях вроде плитки можно избавиться, если протереть их смесью воды с 10-процентной хлоркой, а затем проветрить помещение. Если же вы увидели плесень на гипсокартоне, то проще будет заменить эту панель.

Неприятный туалетный запах

Есть вероятность, что у вас в доме накапливается канализационный газ, в состав которого входят опасные вещества. Это сероводород (может привести к проблемам со здоровьем вроде раздражения глаз, потери сознания), метан (способен вызвать удушье) и др. Появиться такой запах может в туалете, которым пользуются крайне редко, или в помещении, где забита либо повреждена вентиляционная труба.

Дым

Если вы ощущаете такой запах, когда включаете электроприборы, проверьте состояние проводки или переключателя. Ещё лучше будет вызвать специалиста, который определит, в чём заключается проблема.

Запах грязной собаки

Этот запах может быть признаком того, что у вас завелись белки, еноты или какие-то грызуны.

Запах сигарет

Речь идёт о дыме, который уже впитался в мебель и стены квартиры. Частицы табака и сигаретного дыма, оседающие на поверхности, вредны тем, что содержат как минимум 11 известных ядовитых веществ.

Запах краски

Если вы красите стены, то не допускайте, чтобы этот запах распространялся по всему помещению. Дело в том, что из-за них может появиться мигрень, головная боль, раздражение слизистых, поражение центральной нервной системы, онкологическое заболевание. Старайтесь приобретать краску, содержащую как можно меньше летучих органических соединений (VOC), или ту, которая их не содержит вообще. Также важно хорошо проветривать комнату во время и после покраски. Также данные соединения входят в состав инсектицидов, которые применяются для отпугивания комаров.