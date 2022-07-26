5 упражнений для идеальной осанки

Ровный позвоночник — ваш билет в долгую и здоровую жизнь. Почему осанка так важна и что делать, чтобы ее исправить, нам рассказал тренер Александр Калагур.

Фото: Super.ru Super.ru

Если у вас хорошая осанка, то все мышцы тела работают так, как задумано природой. А вот если ситуация прямо противоположная, происходит некий дисбаланс. Искаженное распределение веса порождает дополнительную нагрузку на суставы и связки, что в дальнейшем приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Видео дня

Последите за собой: замечаете ли вы, что, например, вас может повести вправо или влево, когда вы просто стоите? Вам неудобно стоять, что называется, «по швам», тело хочет опереться на одну из ног? Когда вы сидите, вы сильно сгибаете позвоночник вперед? Если вы ответили на эти вопросы положительно, значит, у вас могут быть проблемы. Первое, что нужно сделать, — обратиться к врачу. Также можно попробовать выполнять следующие пять эффективных упражнений.

1. Опуститесь на пол на четвереньки, подайтесь тазом назад, лягте животом на колени и вытяните руки вперед. Проведите в этой позе около 30 секунд. Затем расслабьтесь, подавшись вперед. При желании можно сделать несколько заходов. Если вы чувствуете, что можете усилить упражнение, раздвиньте ноги шире и лягте грудью на пол.

2. Всем известный наклон вперед — вы так делали на уроках физкультуры. Встаньте прямо, ноги вместе. Потихоньку начинайте опускать корпус вниз до того момента, пока не почувствуете дискомфорт. Тогда остановитесь. 10 повторений.

3. Опуститесь на четвереньки. Ладони строго под плечами, локти — прямые. На вдохе очень осторожно и медленно прогните позвоночник. На выдохе наклоните подбородок к груди и округлите спину. 10 повторений.

4. Встаньте на колени и сделайте глубокий выпад вперед одной ногой так, чтобы колено было под прямым углом. Поднимите руки над головой, сцепите ладони в замок и потяните их вверх. Задержитесь в этой позиции на 10 секунд, затем осторожно вернитесь в исходную позицию и повторите упражнение с выпадом другой ногой. По 5 повторений на каждую ногу.

5. Планка. Лягте животом на пол. Поднимитесь на локти, как в положении отжиманий. Ноги при этом поставьте так, чтобы они опирались на носки. Это упражнение не на количество повторов, а на выносливость. Новичкам лучше начинать с 20 секунд и постепенно наращивать время.