Врач предупредил о побочных эффектах кофе

Чрезмерное употребление кофе может привести к повышенной тревожности, раздражительности и агрессивности, заявил в беседе с радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев.

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Кофе стимулирует центральную нервную систему человека, повышая возбудимость. Если не дозировать его прием есть вероятность ухудшения сна, предупредил врач. «На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность», — подчеркнул он.

Большое количество кофеина может приводить и к тревожному состоянию.