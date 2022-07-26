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2 часа назад

Врач предупредил о побочных эффектах кофе

Парламентская газета

Чрезмерное употребление кофе может привести к повышенной тревожности, раздражительности и агрессивности, заявил в беседе с радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев.

Врач предупредил о побочных эффектах кофе
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Кофе стимулирует центральную нервную систему человека, повышая возбудимость. Если не дозировать его прием есть вероятность ухудшения сна, предупредил врач. «На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность», — подчеркнул он.

Большое количество кофеина может приводить и к тревожному состоянию.

Для снижения побочных эффектов после употребления кофе Казанцев посоветовал уменьшить количество выпитых чашек в день или отказаться от напитка вовсе.

Здоровье,Алексей Казанцев,
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