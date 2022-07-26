Реальный отзыв: стоит ли покупать массажную подушку

Массажная подушка – электроприбор с подвижными роликами, защищенными тканью и приводимыми в движение встроенным аккумулятором. Этот девайс придуман для борьбы с отечностью и мышечными зажимами в домашних условиях. Но стоит ли покупать товар и что пишут о нем реальные покупатели? Рассказываем в материале “Рамблера”.
При включении питания массажные головки начинают вращаться, имитируя массаж пальчиками. Как правило, девайс можно регулировать, меняя направление движения роликов – по часовой стрелке (для прилива крови) и против (для расслабления). В некоторых моделях также предусмотрен инфракрасный нагрев. Эта функция полезна тем, что помимо расслабляющего массажа вы получаете разогрев мышц. В еще более дорогих – вибро-режим для более тонкой, щадящей проработки мышечной ткани.
Также подушки отличаются и количеством роликов. Чем их больше, тем интенсивнее воздействие.
Работа от аккумулятора, сети или прикуривателя позволяет взять массажер с собой и пользоваться им в самых разных ситуациях.
С помощью подушки в домашних условиях можно получить массаж шейно-плечевого пояса, спины и поясницы, ягодиц, ног. По обещаниям производителей, регулярное использование девайса позволит избавиться от мышечных зажимов и спазмов, улучшить кровообращение, побороться с целлюлитом и даже благотворно повлияет на скорость метаболизма.
Некоторые покупатели признаются, что и не подозревали, насколько эффективным может быть подобный девайс.
“Довольно хороший массажер, отлично все проминает и расслабляет, брал его в основном для шеи, так как после работы она у меня становится каменной, но стал использовать и для других областей, в основном для спины, да с непривычки может показаться что грубовато работает, но в моем представлении массаж всегда такой, тем более после нескольких раз довольно быстро привыкаешь”.
“Мои ноги ожили! Я каждый вечер после работы стала делать массаж уставших ног и это счастье! Спасибо! Очень радует ”.
“Неплохой массажер за адекватные деньги. При давлении на массажные головки немного замедляется, но это стоило ожидать”.
Другие пользователи отдельно отметили простоту использования. С управлением массажной подушкой может справиться буквально каждый, в особенности, если приноровиться.
“Ролики расположены далеко друг от друга. Приходится сначала к одной стороне шею подставлять, потом к другой. А так работает норм”.
“Заказала в подарок маме, она видела такой раньше по телевизору и все собиралась его себе купить. И вот теперь он у нее есть. На самом деле очень крутой массажер. Работает суперски, сама на себе испытала и мне понравилось. Отлично снимает напряжение, при использовании получаешь сплошное удовольствие. Эта вещь действительно стоит своих денег”.
“Беру с собой в дорогу, последние две командировочные недели без нее не обходилась. Помогает мне справляться с постоянным стрессом и хорошо спать”.
Однако радость от использования подушки может быть омрачена некачественным исполнением.
“Всё работает, но вот чехол подкачал. Через пару дней порвался на месте соприкосновения с роликами для массажа”.
“Сделал подарок отцу. Первые 2 часа всё шло хорошо, с перерывами по 15 минут. Но потом включается и отключается через 5 секунд. И с подогревом и без него”.
“Начала жутко скрипеть спустя 3 сеанса, причем использовал в машине под шею”.
*орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.