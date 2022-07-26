Реальный отзыв: стоит ли покупать массажную подушку

“Ролики расположены далеко друг от друга. Приходится сначала к одной стороне шею подставлять, потом к другой. А так работает норм”.



“Заказала в подарок маме, она видела такой раньше по телевизору и все собиралась его себе купить. И вот теперь он у нее есть. На самом деле очень крутой массажер. Работает суперски, сама на себе испытала и мне понравилось. Отлично снимает напряжение, при использовании получаешь сплошное удовольствие. Эта вещь действительно стоит своих денег”.



“Беру с собой в дорогу, последние две командировочные недели без нее не обходилась. Помогает мне справляться с постоянным стрессом и хорошо спать”.