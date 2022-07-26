Что делать, если приходится носить туфли на каблуках

Чтобы выглядеть стильно, казаться выше, создать профессиональный образ или завершить ансамбль, многие женщины носят высокие каблуки. Однако ношение обуви на высоких каблуках ставит ногу в неудобное положение и может привести к болям и другим проблемам. Как позаботиться о ногах и отдать дань моде?
О вреде высоких каблуков для здоровья стопы говорят много: перегруженность переднего отдела, деформации пальцев, в том числе пугающий Hallux valgus с развернутыми большими пальцами и не красивыми шишками на них, отеки и боли в стопах и голенях, варикоз — все это печальные последствия долгого пребывания «на высоте». Как позаботиться о ногах после часов, проведенных на шпильках, и вернуться в комфортное состояние, рассказывает Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс.
Если длительное время носить обувь с высоким каблуком, то «неправильная» нагрузка в значительной мере изменит анатомию стопы: своды опустятся, нарушится амортизационная функция стопы, пяточное сухожилие, которое оказывается незадействованным, постепенно атрофируется. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к быстрому развитию необратимых заболеваний голеностопных, коленных, тазобедренных и межпозвоночных суставов, которые в результате быстро потеряют «рабочий вид» и износятся.
Если вы ни разу не слышали о таких заболеваниях как невринома Мортона, метатарзалгия, стресс-переломы плюсневых костей, варикоз, если понятия не имеете, что такое молоткообразные и крючкообразные пальцы, не имели дела с вросшим ногтем или растрескиванием ногтей, скорее всего ваши стопы все еще в норме. Поэтому берегите их, не перегружайте высокими каблуками.
Обувь для повседневной носки должна быть удобная, подходить по размеру и полноте. Подошва должна гнуться, причем в нужном месте — по линии переката. Необходим формообразующий задник для фиксации пятки. Безопасная высота каблука — 2–4 см. Высокие каблуки носите не больше 2–3 часов. Не ленитесь и порадуйте свои ножки — походите босиком, сделайте успокаивающую ножную ванночку, массаж со специальным увлажняющим или питательным кремом для ног. Прокачайте ваши стопы: комплекс несложных упражнений для укрепления мышц стопы, выполняемый регулярно, решит целый комплекс проблем, избавив от плоскостопия и ограничений подвижности суставов, укрепит связки стопы (высокие каблуки — большой риск подвернуть ногу и получить растяжение латеральных связок).
Неправильное положение пальцев ног, проблемы с венами, боли и отеки — все это повод для обращения к врачу. Специалисты по стопе — ортопеды и подиатры — оценят состояние стоп, нижних конечностей и всего опорно-двигательного аппарата. В случае необходимости будет предложено комплексное лечение и меры ухода за стопами. Пожалуй, главными «источниками» проблем со стопами являются слабость мышц и воздействие чрезмерной нагрузки, поэтому, как одно из средств консервативной терапии, доктором может быть рекомендовано изготовление термоформуемых индивидуальных ортопедических стелек из современного вязкоупругого материала. Такие стельки — ортезы стопы полного контакта — позволяют увеличить площадь соприкосновения подошвы стопы с опорой в почти в два раза, существенно снизить нагрузку и вернуть стопу в естественное, физиологическое положение, хотя «крадут» объем обуви и редко подходят для модельной обуви на высоком каблуке. По опыту: такие стельки дарят комфорт, легкость движений и жизнь без боли. Эффект настолько яркий, что в битве «каблуки против стелек» победа, как правило, предрешена.