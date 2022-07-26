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1 час назад

Что делать, если приходится носить туфли на каблуках

Eva.ru

Чтобы выглядеть стильно, казаться выше, создать профессиональный образ или завершить ансамбль, многие женщины носят высокие каблуки. Однако ношение обуви на высоких каблуках ставит ногу в неудобное положение и может привести к болям и другим проблемам. Как позаботиться о ногах и отдать дань моде?

Что делать, если приходится носить туфли на каблуках
Фото: Eva.ruEva.ru

О вреде высоких каблуков для здоровья стопы говорят много: перегруженность переднего отдела, деформации пальцев, в том числе пугающий Hallux valgus с развернутыми большими пальцами и не красивыми шишками на них, отеки и боли в стопах и голенях, варикоз — все это печальные последствия долгого пребывания «на высоте». Как позаботиться о ногах после часов, проведенных на шпильках, и вернуться в комфортное состояние, рассказывает Ольга Чижевская, директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации «Лига подиатрии», эксперт ФормТотикс.

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Еще раз о последствиях

Я понимаю женщин, все же обувь на каблуке — всегда некий шик и стиль, которые в каждой из нас пробуждают королеву. Когда мы на каблуках, для нас любое перемещение в пространстве проход либо по подиуму, либо по красной дорожке: ноги «от ушей», спина прямая, взгляд сверху вниз. Но каждая королева должна помнить о своем здоровье, поэтому снимайте каблуки немедленно, если обнаружили у себя следующие симптомы:
  • ноги болят и отекают сильнее обычного: возможно Вы слишком долго проходили на каблуках. Кроме того, если туфли на каблуках немного маловаты или тесные, стопы получают «двойной удар». Подиатры советуют переобуться в более удобную обувь после двух часов ходьбы на шпильках;
  • натоптыши и омозолелости в переднем отделе стоп: особое внимание — первому и пятому пальчикам (это опорные точки нашей стопы), а также подошве стопы в области переднего отдела, сразу за пальцами (сюда «бьет» вся нагрузка, причем чем выше каблук, тем больше давление);
  • при болях в пояснице и головных болях (первое является следствием изменения положения центра тяжести и увеличения изгиба в пояснице, второе — следствием нарушения кровообращения, ведь венозные помпы стопы и голени не могут работать в полную силу).

Если длительное время носить обувь с высоким каблуком, то «неправильная» нагрузка в значительной мере изменит анатомию стопы: своды опустятся, нарушится амортизационная функция стопы, пяточное сухожилие, которое оказывается незадействованным, постепенно атрофируется. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к быстрому развитию необратимых заболеваний голеностопных, коленных, тазобедренных и межпозвоночных суставов, которые в результате быстро потеряют «рабочий вид» и износятся.

Если вы ни разу не слышали о таких заболеваниях как невринома Мортона, метатарзалгия, стресс-переломы плюсневых костей, варикоз, если понятия не имеете, что такое молоткообразные и крючкообразные пальцы, не имели дела с вросшим ногтем или растрескиванием ногтей, скорее всего ваши стопы все еще в норме. Поэтому берегите их, не перегружайте высокими каблуками.

Простые правила здоровых стоп

Обувь для повседневной носки должна быть удобная, подходить по размеру и полноте. Подошва должна гнуться, причем в нужном месте — по линии переката. Необходим формообразующий задник для фиксации пятки. Безопасная высота каблука — 2–4 см. Высокие каблуки носите не больше 2–3 часов. Не ленитесь и порадуйте свои ножки — походите босиком, сделайте успокаивающую ножную ванночку, массаж со специальным увлажняющим или питательным кремом для ног. Прокачайте ваши стопы: комплекс несложных упражнений для укрепления мышц стопы, выполняемый регулярно, решит целый комплекс проблем, избавив от плоскостопия и ограничений подвижности суставов, укрепит связки стопы (высокие каблуки — большой риск подвернуть ногу и получить растяжение латеральных связок).

Что делать, если симптомы вызывают тревогу

Неправильное положение пальцев ног, проблемы с венами, боли и отеки — все это повод для обращения к врачу. Специалисты по стопе — ортопеды и подиатры — оценят состояние стоп, нижних конечностей и всего опорно-двигательного аппарата. В случае необходимости будет предложено комплексное лечение и меры ухода за стопами. Пожалуй, главными «источниками» проблем со стопами являются слабость мышц и воздействие чрезмерной нагрузки, поэтому, как одно из средств консервативной терапии, доктором может быть рекомендовано изготовление термоформуемых индивидуальных ортопедических стелек из современного вязкоупругого материала. Такие стельки — ортезы стопы полного контакта — позволяют увеличить площадь соприкосновения подошвы стопы с опорой в почти в два раза, существенно снизить нагрузку и вернуть стопу в естественное, физиологическое положение, хотя «крадут» объем обуви и редко подходят для модельной обуви на высоком каблуке. По опыту: такие стельки дарят комфорт, легкость движений и жизнь без боли. Эффект настолько яркий, что в битве «каблуки против стелек» победа, как правило, предрешена.

Здоровье,Мортон,
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