Врач Красюк предупредила о риске развития рака из-за лака для ногтей

Подолог Татьяна Красюк заявила, что химические компоненты в лаке для ногтей могут спровоцировать рак, патологии мочеполовой и нервной систем. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: Предоставлено сетью салонов маникюра «Пальчики» Предоставлено сетью салонов маникюра «Пальчики»

«Лаки, в которых есть вредные химические добавки, проникают через ноготь в кровоток и способны вызывать заболевания мочеполовой системы, нервной системы и даже онкологию», – объяснила эксперт.

Подолог отметила, что сейчас известные бренды не используют вредные химические вещества в составах своих лаков и помечают флаконы знаком 5 FREE или 10 FREE. Тем не менее, при использовании этих средств следует соблюдать осторожность.

Татьяна Красюк также предупредила тех, кто любит ходить босиком по дому, что это вредно для здоровья стоп.