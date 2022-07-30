Почему из салона красоты можно уехать с инсультом

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что поход в салон красоты может закончиться трагедией? Увы, в небольшом проценте случаев это возможно. Почему? Читайте в статье “Рамблера”.

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Для кого-то мытье головы перед стрижкой – момент наслаждения. Когда пальцы мастера нежно массируют кожу, на волосы наносят ароматные шампунь и кондиционер. А для кого-то этот этап превращается в настоящую пытку. И, к сожалению, для тех самых “счастливчиков” может стать последним. Дело в том, что неправильное положении шеи при мытье может спровоцировать образование тромба или расслоение позвоночной артерии. Чаще всего такое состояние возникает у пострадавших в автомобильной аварии – вследствие резкого рывка или удара.

Тошнота, нарушение речи, сильная головная боль, странное поведение после посещения салона красоты и мытья волос над парикмахерской раковиной – повод насторожиться и обратиться за медицинской помощью.

Однако излишне паниковать не стоит, предупреждают врачи. Впервые о “синдроме салона красоты” написал в 1993 году невролог Майкл Вайнтрауб. Он изучил несколько случаев женщин разного возраста (от 54 до 84 лет), которые столкнулись с инсультом после посещения салона красоты и пришел к выводу о том, что в зоне риска в первую очередь находятся пациенты с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с мозговым кровоснабжением. Расслоение позвоночной артерии – явление вообще довольно редкое, не имеет закономерностей и может возникнуть даже вследствие резкого чихания.