Исследовано влияние какао на сосуды

В ходе работы ученые изучили флаванолы — соединения, содержащиеся в какао. Участников эксперимента попросили принимать шесть капсул с флаванолом в течение нескольких дней. Также присутствовала контрольная группа, употреблявшая плацебо. Испытуемым замеряли артериальное давление на предплечье и надели прибор, измеряющий жесткость сосудов. Замеры проводили до приема капсул и каждые полчаса в течение девяти часов. Оказалось, что кровяное давление и жесткость артерий снижались у участников только в том случае, если они были высокими, и какой-либо эффект отсутствовал, когда кровяное давление было изначально низким.