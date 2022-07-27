Как действует на организм человека массаж

Историки отмечают, что массаж человечество практикует как минимум пять тысяч лет. Правда, скорее всего, растирание спины или ног люди стали ценить гораздо раньше. Но что об этом методе говорит медицина?

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Скорее всего, вы слышали, что массаж имеет массу полезных свойств. Например, он помогает уменьшить боль в мышцах, избавиться от мышечных узлов, вывести из организма вредные вещества, укрепить иммунитет, снизить влияние стресса, предотвратить развитие депрессии.

Многие из перечисленных выше утверждений подтверждаются научно. Так, известно, что массаж снижает интенсивность боли, снимает напряжение в мышцах, понижает пульс и давление, а также облегчает симптомы фибромиалгии, остеоартрита, тревоги.

Согласно исследованию 2008 года, массаж позволяет быстрее восстановить мышцы после физической нагрузки. В ходе этого исследования выяснилось, что спустя четыре дня после массажа у человека восстанавливалось 60 процентов мышечной силы, а если он просто отдыхал, то 14 процентов. Также в мышцах, которые массировались, было меньше признаков воспаления и повреждённых волокон.

Специалисты из Университета Макмастера в Онтарио (Канада) узнали, что после спортивной тренировки массаж способствует выработке структур, которые отвечают за производство энергии, - митохондрий. Также число воспалительных белков в этом случае уменьшается.