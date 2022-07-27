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1 час назад

Психиатры назвали возможные причины летней депрессии

Daily Moscow

Специалисты обнаружили, что лето может привести к тоске и депрессии. Всего есть четыре фактора, из-за которых это может произойти, сообщает телеканал «Царьград».

Психиатры назвали возможные причины летней депрессии
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Американский психиатр Норман Розенталь называет летнюю депрессию нетолерантностью к солнцу и индивидуальной непереносимостью жары.

И это отчасти так. Летом силы могут уходить из-за нескольких факторов. Первое - дети отдыхают, а взрослые работают.

Вторым фактором может стать влияние вегетососудистой дистонии. У человека может случиться головная боль и тошнота, поскольку недостаток кислорода и духота приводят к спазму сосудов.

Также жара может отразиться и на состоянии человека с неустойчивой психикой. Летний зной «перегревает» мозг и некоторые его отделы начинают хуже функционировать.

Однако психиатр Норма Розенталь подчеркивает, что жара все же больше влияет на физическое состояние, а психическое лишь усугубляет, если оно уже было тяжелым.

Специалист уверена, что главным фактором, который отнимает силы у человека, является неопределенность в будущем.

Здоровье,
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