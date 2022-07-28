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4 часа назад

Перечислены продукты для здоровья почек

Мира Маркина

Какие продукты помогут бесперебойной работе почек, URA.RU рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Перечислены продукты для здоровья почек
Фото: unsplash.comunsplash.com

Диетолог отметила, что в рационе “здоровых почек” обязательно должны присутствовать свежие фрукты, а также зелень и ягоды (клубника, земляника, малина). Среди овощей в первую очередь необходимо обратить внимание на огурцы, кабачки и тыкву. Они за счет высокого содержания воды в клетках уберегут организм от обезвоживания.

Дарья Русакова призвала не заменять продукты растительного происхождения поливитаминными препаратами.

В качестве основных блюд к гарниру из овощей и фруктов врач рекомендовала добавить в рацион нежирные сорта рыбы и мяса. Однако эксперт предупредила: чрезмерное поступление в организм белка может обернуться проблемами для почек.

«Самое вредное, это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 грамм в сутки», — отметила врач.

Ранее мы писали о том, как приготовить шашлык полезным.

Здоровье,Дарья Русакова,
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