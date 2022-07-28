Перечислены продукты для здоровья почек

Какие продукты помогут бесперебойной работе почек, URA.RU рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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Диетолог отметила, что в рационе “здоровых почек” обязательно должны присутствовать свежие фрукты, а также зелень и ягоды (клубника, земляника, малина). Среди овощей в первую очередь необходимо обратить внимание на огурцы, кабачки и тыкву. Они за счет высокого содержания воды в клетках уберегут организм от обезвоживания.

Дарья Русакова призвала не заменять продукты растительного происхождения поливитаминными препаратами.

В качестве основных блюд к гарниру из овощей и фруктов врач рекомендовала добавить в рацион нежирные сорта рыбы и мяса. Однако эксперт предупредила: чрезмерное поступление в организм белка может обернуться проблемами для почек.

«Самое вредное, это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше 300 грамм в сутки», — отметила врач.