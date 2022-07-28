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3 часа назад

Врач рассказала, кому опасно есть свежую зелень

Мира Маркина

Некоторые вещества, содержащиеся в зелени, могут раздражать кишечник, предупредила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. В беседе с Пятым каналом эксперт объяснила, кому нужно есть этот продукт с осторожностью, а кому – вовсе отказаться от него.

Врач рассказала, кому опасно есть свежую зелень
Фото: unsplash.comunsplash.com

Содержание эфирных масел, флавоноидов и других активных веществ негативно повлияет на состояние печени, работу желчного пузыря, если уже есть патологии. При желчнокаменной и мочекаменной болезни, проблемах с желудочно-кишечным трактом зелень следует исключить из рациона, отмечает эксперт.

Не рекомендуется есть этот продукт и людям, склонным к тромбозам, повышенной свертываемости крови.

Ранее мы писали о том, какие продукты поддержат здоровье ваших почек.

Здоровье,Татьяна Филиппова,
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