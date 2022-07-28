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16 минут назад

Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом

Super.ru

Что ни день, то свежие данные о том, как важна физическая активность для здоровья и долголетия. Мы вроде бы давно все поняли и с переменным успехом следуем заветам, но ученые держат нас в тонусе и подбрасывают все новые и новые цифры.

Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом
Фото: Super.ruSuper.ru

На этот раз они подоспели из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета (США), Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) и Сеульского национального университета (Южная Корея).

Там специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили: взрослые, которые в неделю тратят от 300 до 600 минут на умеренную двигательную активность или от 150 до 300 минут — на интенсивные тренировки, имеют самый низкий уровень смертности.

Так что выбираем досуг по душе (хоть простые пешие прогулки), ведем подсчеты времени и будет нам счастье. Главное — не сидеть сложа руки. Если, конечно, это не часть йога-практики.

Здоровье,Гарвардский университет,
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