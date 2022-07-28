Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом

Что ни день, то свежие данные о том, как важна физическая активность для здоровья и долголетия. Мы вроде бы давно все поняли и с переменным успехом следуем заветам, но ученые держат нас в тонусе и подбрасывают все новые и новые цифры.

Фото: Super.ru Super.ru

На этот раз они подоспели из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета (США), Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) и Сеульского национального университета (Южная Корея).

Там специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили: взрослые, которые в неделю тратят от 300 до 600 минут на умеренную двигательную активность или от 150 до 300 минут — на интенсивные тренировки, имеют самый низкий уровень смертности.