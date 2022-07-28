Врач предостерегла от использования сметаны при ожогах

Популярный метод борьбы с солнечными ожогами с помощью кисломолочных продуктов может быть опасным. Об этом Life.ru заявила врач-дерматолог Оксана Кохнович. Эксперт объяснила, как народное средство может усугубить состояние обгоревшей кожи.

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Дерматолог напомнила, что сметана – продукт жирный. Попадая на кожу, она создает так называемый парниковый эффект, который вредит поврежденному эпидермису.

Еще один серьезный аргумент против использования кисломолочных продуктов в борьбе с ожогами – это вероятность инфицирования поврежденных участков кожи. Нанесенная сметана может стать средой для размножения бактерий.

Косметические масла, мыло и гели для душа (особенно с отдушками) – тоже не лучший способ успокоить раздраженную кожу, отметила эксперт. Вместо них Оксана Кохнович рекомендовала для лечения ожогов сделать холодный компресс, а после – нанести аптечные средства с пантенолом в составе.