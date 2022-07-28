Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Врач предостерегла от использования сметаны при ожогах

Мира Маркина

Популярный метод борьбы с солнечными ожогами с помощью кисломолочных продуктов может быть опасным. Об этом Life.ru заявила врач-дерматолог Оксана Кохнович. Эксперт объяснила, как народное средство может усугубить состояние обгоревшей кожи.

Врач предостерегла от использования сметаны при ожогах
Фото: unsplash.comunsplash.com

Дерматолог напомнила, что сметана – продукт жирный. Попадая на кожу, она создает так называемый парниковый эффект, который вредит поврежденному эпидермису.

Еще один серьезный аргумент против использования кисломолочных продуктов в борьбе с ожогами – это вероятность инфицирования поврежденных участков кожи. Нанесенная сметана может стать средой для размножения бактерий.

Косметические масла, мыло и гели для душа (особенно с отдушками) – тоже не лучший способ успокоить раздраженную кожу, отметила эксперт. Вместо них Оксана Кохнович рекомендовала для лечения ожогов сделать холодный компресс, а после – нанести аптечные средства с пантенолом в составе.

Ранее мы рассказывали, как загорать без последствий для здоровья.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители