Как полному человеку перестать стесняться спортзала

Люди, имеющие лишний вес, перед занятиями в спортзале могут скооперироваться с теми, у кого есть аналогичные проблемы. Также можно воспользоваться услугами тренеров, специализирующихся на снижении веса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, именно единомышленники могут помочь человеку с избыточным весом побороть комплексы.

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— Например, человек весит 120 или даже 150 килограммов. Самый простой вариант по опыту работы с такими ситуациями: пройтись по ресепшен спортзалов в округе, спросив тренеров и администраторов, есть ли в этом зале еще полные люди. Если есть, то человеку будет сразу гораздо комфортнее приступить к занятиям,

— пояснил собеседник «ВМ».

Если человек выбирает индивидуальную программу, стоит уточнить, кто из тренеров специализируется на похудении, а не на наборе мышечной массы, уточнил психолог. Также стоит подбирать спортивную одежду, которая поможет скрыть лишний вес.

Кроме того, не стоит ставить амбициозные цели, которые с большой долей вероятности не получится выполнить, рекомендовал Зберовский.

— На первый месяц хождения в спортзал нужно четко запланировать реалистичный объем килограммов, которые будут сброшены. Например, поставить цель сбросить килограмм-два, по факту перевыполнить норматив и похудеть на два-три килограмма. То, что вы опережаете норматив, даст уверенность в себе. Человек перестает стесняться лишнего веса, потому что понимает, что через несколько месяцев его не будет,

— отметил собеседник «ВМ».

На открытых воркаут-площадках можно заниматься вместе с близкими людьми, которые будут поддерживать физически и морально, заметил психолог. Также можно найти единомышленника среди тех, кто уже занимается на площадке: многие люди с пониманием относятся к проблемам с весом, подчеркнул Зберовский.

Если не хочется контактировать с другими людьми, лучше приходить на воркаут-площадку в утренние или вечерние часы, заметил Зберовский.

— Если комплексы слишком большие, можно заниматься рано утром, в обеденное время или поздно вечером, когда на площадке минимальное количество людей,