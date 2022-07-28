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1 час назад

Кому вредна гречневая диета

Newsru.com

Гречневая крупа является наименее аллергенным продуктом, однако людям с повышенной свертываемостью крови стоит ограничить ее потребление, чтобы избежать проблем с почками, предупредил член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов. Гречневая диета также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, например к запорам, пояснил он «Газете.Ru».

Кому вредна гречневая диета
Фото: NEWSru.comNEWSru.com

Гречку с осторожностью следует есть тем, у кого повышенная свертываемость крови. Однако проблемы могут возникнуть, только если питаться целую неделю одной гречкой. Людям с нарушением работы почек также стоит ограничиться одной порцией в неделю,

— объяснил он.

У гречневой монодиеты также есть свои минусы, отметил врач. Затяжная диета может стать причиной неврологических нарушений, гормонального сбоя, а также запора. По словам Белоусова, при постоянном употреблении гречки из организма уходят полезные микроэлементы и вода, поэтому лучше ограничить ее потребление до 200 гр в сутки и чередовать крупу с другими продуктами.

Здоровье,Евгений Белоусов,
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