Врач объяснила, как безопасно извлечь насекомое из уха

Инородное тело в ухе — проблема достаточно распространенная. Наиболее часто она встречается у маленьких детей, которые, до конца не осознавая, что они делают, легко могут засунуть в ухо небольшую игрушку, семечко, да и вообще любую вещь, которая попадется под руку и будет достаточно маленькой по размеру, чтобы пройти в слуховой проход. В летний период в ухо может заползти насекомое, как извлечь его, читайте в нашей новости.