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1 час назад

Врач объяснила, как безопасно извлечь насекомое из уха

Letidor.ru

Инородное тело в ухе — проблема достаточно распространенная. Наиболее часто она встречается у маленьких детей, которые, до конца не осознавая, что они делают, легко могут засунуть в ухо небольшую игрушку, семечко, да и вообще любую вещь, которая попадется под руку и будет достаточно маленькой по размеру, чтобы пройти в слуховой проход. В летний период в ухо может заползти насекомое, как извлечь его, читайте в нашей новости.

Врач объяснила, как безопасно извлечь насекомое из уха
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова рассказала, что попадание насекомого в ухо на самом деле не опасно. Барабанная перепонка защитит от проникновения насекомого в полость органа, но неприятных ощущений при этом не избежать.

Категорически нельзя выковыривать насекомое какими-либо предметами — пинцетами, ватными палочками, зубочистками, спичками и так далее. Это очень опасно, потому что есть риск повредить барабанную перепонку, сообщает «Москва 24».

Здоровье,
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