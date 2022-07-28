Врач объяснила, как безопасно извлечь насекомое из уха

Инородное тело в ухе — проблема достаточно распространенная. Наиболее часто она встречается у маленьких детей, которые, до конца не осознавая, что они делают, легко могут засунуть в ухо небольшую игрушку, семечко, да и вообще любую вещь, которая попадется под руку и будет достаточно маленькой по размеру, чтобы пройти в слуховой проход. В летний период в ухо может заползти насекомое, как извлечь его, читайте в нашей новости.
Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова рассказала, что попадание насекомого в ухо на самом деле не опасно. Барабанная перепонка защитит от проникновения насекомого в полость органа, но неприятных ощущений при этом не избежать.
Категорически нельзя выковыривать насекомое какими-либо предметами — пинцетами, ватными палочками, зубочистками, спичками и так далее. Это очень опасно, потому что есть риск повредить барабанную перепонку, сообщает «Москва 24».