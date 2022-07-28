8 причин пить кокосовую воду

Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое, то может подойти кокосовая вода. Этот напиток обладает рядом преимуществ для здоровья.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Кокосовая вода - это, собственно, и есть прозрачная жидкость, которая находится внутри кокосов. Представители клиники Майо говорят, что это не то же самое, что кокосовое молоко: для изготовления последнего кокосовая вода смешивается с тёртым кокосом. Получают же кокосовую воду из незрелых плодов, возраст которых составляет 6-7 месяцев.

Специалисты портала Healthline отмечают, что у кокосовой воды есть восемь полезных свойств. Это низкое содержание сахара и калорий; большое количество электролитов (калия); наличие витаминов В1, С, фосфора, марганца; отсутствие холестерина и жира; снижение уровня сахара в крови; наличие кальция; антиоксидантный эффект; предотвращение образования камней в почках.

WebMD отмечает, что при регулярном употреблении кокосовой воды в день нужно выпивать по одной-две чашки. Из недостатков этого напитка выделяется высокое содержание натрия.