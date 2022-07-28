Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Возможно, о таком напитке вы даже не слышали, но оно точно стоит того: восемь причин пить кокосовую воду

Ferra.ru

Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое, то может подойти кокосовая вода. Этот напиток обладает рядом преимуществ для здоровья.

8 причин пить кокосовую воду
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кокосовая вода - это, собственно, и есть прозрачная жидкость, которая находится внутри кокосов. Представители клиники Майо говорят, что это не то же самое, что кокосовое молоко: для изготовления последнего кокосовая вода смешивается с тёртым кокосом. Получают же кокосовую воду из незрелых плодов, возраст которых составляет 6-7 месяцев.

Специалисты портала Healthline отмечают, что у кокосовой воды есть восемь полезных свойств. Это низкое содержание сахара и калорий; большое количество электролитов (калия); наличие витаминов В1, С, фосфора, марганца; отсутствие холестерина и жира; снижение уровня сахара в крови; наличие кальция; антиоксидантный эффект; предотвращение образования камней в почках.

WebMD отмечает, что при регулярном употреблении кокосовой воды в день нужно выпивать по одной-две чашки. Из недостатков этого напитка выделяется высокое содержание натрия.

По словам диетолога Кейси Ваврек, нельзя пить слишком много кокосовой воды тем, кто страдает хроническим заболеванием почек. Дело в том, что в такой воде - много калия, а высокий уровень этого вещества в организме может привести людей с проблемами с почками к летальному исходу. Также осторожным нужно быть пациентам с повышенным кровяным давлением, говорит SF Gate.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители