Как работает звуковая зубная щетка: реальный отзыв

На самом деле хорошо почистить зубы можно и обычной щеткой, но сделать это можно только, если соблюдать правильную технику - держать щетку так, чтобы щетинки оказались под углом 45 градусов к поверхности зуба, и совершать по десять выметающих движений на каждом участке снаружи и внутри, после чего пройтись круговыми полирующими движениями о всей поверхности зубов. Нужно иметь железную силу воли и достаточно развитую мускулатуру рук, чтобы качественно почистить зубы по всем правилам. Звуковые щетки станут спасением для тех, кому хочется сохранить здоровье зубов, но при этом не уставать во время их чистки.