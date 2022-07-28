Как работает звуковая зубная щетка: реальный отзыв

Привычка откладывать визит к стоматологу до последнего может стоить очень дорого, поэтому так важно заниматься профилактикой, в частности регулярно ходить на осмотры и правильно чистить зубы. "Рамблер" рассказывает, чем хороши звуковые щетки и приводит реальные отзывы покупателей.
На самом деле хорошо почистить зубы можно и обычной щеткой, но сделать это можно только, если соблюдать правильную технику - держать щетку так, чтобы щетинки оказались под углом 45 градусов к поверхности зуба, и совершать по десять выметающих движений на каждом участке снаружи и внутри, после чего пройтись круговыми полирующими движениями о всей поверхности зубов. Нужно иметь железную силу воли и достаточно развитую мускулатуру рук, чтобы качественно почистить зубы по всем правилам. Звуковые щетки станут спасением для тех, кому хочется сохранить здоровье зубов, но при этом не уставать во время их чистки.
Щетинки звуковой щетки совершают от 20 до 40 тысяч движений в минуту. Рабочая частота, как правило, - 260 Гц - этого достаточно, чтобы создать из слюны и зубной пасты смесь, которая будет омывать зубы, и вычищать остатки пищи, налет и бактерии.
Выбирая между разными видами щеток, покупатели чаще отдают предпочтение звуковым щеткам.
"Я сомневалась между звуковой и ультразвуковой, но стоматолог объяснил, что звуковой будет достаточно, тем более что ультразвуковая может привести к расшатыванию пломб. У меня Xiaomi Soocas, к качеству истки претензий нет, зубы идеально гладкие, если куда-то уезжаю и не беру с собой щетку, начинаю чувствовать налет на зубах, то есть руками я так вычистить зубы не могу. Но и на профессиональную чистку тоже хожу, стараюсь делать это хотя бы раз в год".
Важно обращать внимание на технические характеристики, вам должно быть удобно с ней жить.
"У меня щетка Xiaomi, одна из первых моделей, чистит отлично, нравится, что можно выбрать режим и то щетка предупреждает, когда можно переходить на другую челюсть, так всем зубам получается уделить одинаковое количество внимания. Но сейчас бы взяла другую, которую не нужно заряжать через USB-провод. Каждый раз приходится себя заставлять выносить щетку из ванны в спальню, заряжать и возвращать обратно".