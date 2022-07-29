Психолог назвал неожиданные способы улучшения памяти

Улучшить память помогут правильный рацион питания, разнообразная физическая активность, письмо от руки и настольные игры. Об этом рассказал психолог Денис Хакимов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По мнению специалиста, чьи слова приводит Infox, чтобы улучшить память, в первую очередь важно начать питаться правильно. Минимизировать в рационе употребление жирной, жареной, соленой и сладкой пищи. Также стоит разнообразить физическую активность, например заняться бегом или плаванием.

Еще одним способом улучшить память Хакимов считает письмо от руки. Дело в том, что чистописание формирует новые нейтронный связи, помогает мозгу отсеять ненужную информацию, оставив самое необходимое.