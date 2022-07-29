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3 часа назад

Психолог назвал неожиданные способы улучшения памяти

Парламентская газетаиещё 1

Улучшить память помогут правильный рацион питания, разнообразная физическая активность, письмо от руки и настольные игры. Об этом рассказал психолог Денис Хакимов.

Психолог назвал неожиданные способы улучшения памяти
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По мнению специалиста, чьи слова приводит Infox, чтобы улучшить память, в первую очередь важно начать питаться правильно. Минимизировать в рационе употребление жирной, жареной, соленой и сладкой пищи. Также стоит разнообразить физическую активность, например заняться бегом или плаванием.

Еще одним способом улучшить память Хакимов считает письмо от руки. Дело в том, что чистописание формирует новые нейтронный связи, помогает мозгу отсеять ненужную информацию, оставив самое необходимое.

Наконец, нужно постоянно поддерживать себя в ментальном тонусе: разгадывать сканворды, играть в интеллектуальные игры, заучивать наизусть стихи и тексты песен, объяснил психолог. Но, начав этим заниматься, нельзя останавливаться, предупредил он.

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