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4 часа назад

О каких болезнях сигнализирует нежелание убирать дома

Мира Маркина

Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал Вечерней Москве, какие заболевания или расстройства могут быть причиной того, что человек не хочет заниматься уборкой или, напротив, слишком на ней помешан.

О каких болезнях сигнализирует нежелание убирать дома
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире. Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту, в силу повышенной тревожности», — рассказал специалист.

При этом врач заметил, что это не всегда свидетельствует именно о заболевании, а может лишь быть следствием определенного характера личности.

Ранее Рамблер рассказывал, каких вещей в интерьере стоит избежать, чтобы не испытывать трудностей с уборкой.

Здоровье,
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