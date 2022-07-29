Как отогнать желание поспать во время работы

О том, как справиться с дневным сном на рабочем месте в случае «недосыпа», рассказал NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Эксперт отметил, что для сохранения бодрости в течение всего рабочего дня больше всего подойдет смена деятельности, но все же лучшее лекарство - это, конечно, полноценный ночной сон.

«Можно позаниматься физкультурой, поприседать, поотжиматься, немножко подразогнать кровь. Если есть возможность, то кратковременная прогулка, умыться холодной водой, принять контрастный душ, если человек работает на удаленке»,

Специалист отмечает, что обычно дневная сонливость длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом уходит сама собой. По мнению сомнолога, самым действенным способом избавиться от дневной сонливости является эффективный ночной сон. Чтобы не хотелось спать днем, Кудинов посоветовал спать не менее 8 часов в ночные часы, тогда подобных случаев на работе не будет.