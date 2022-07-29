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3 часа назад

Как отогнать желание поспать во время работы

Вести Подмосковья

О том, как справиться с дневным сном на рабочем месте в случае «недосыпа», рассказал NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Эксперт отметил, что для сохранения бодрости в течение всего рабочего дня больше всего подойдет смена деятельности, но все же лучшее лекарство - это, конечно, полноценный ночной сон.

Как отогнать желание поспать во время работы
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Можно позаниматься физкультурой, поприседать, поотжиматься, немножко подразогнать кровь. Если есть возможность, то кратковременная прогулка, умыться холодной водой, принять контрастный душ, если человек работает на удаленке»,

– советует он.

Специалист отмечает, что обычно дневная сонливость длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом уходит сама собой. По мнению сомнолога, самым действенным способом избавиться от дневной сонливости является эффективный ночной сон. Чтобы не хотелось спать днем, Кудинов посоветовал спать не менее 8 часов в ночные часы, тогда подобных случаев на работе не будет.

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