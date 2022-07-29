Реальный отзыв: массажная ванночка для ног

Массажная ванночка для ног – прибор для гигиенических и оздоровительных процедур в домашних условиях. Такой девайс может быть частью ритуала педикюра или применяться отдельно по желанию. Но стоит ли покупать его и что пишут о нем реальные покупатели? Рассказываем в материале “Рамблера”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Как работает массажная ванночка

Видео дня

Внешне массажная ванночка выглядит как глубокий пластиковый таз с панелью управления, выемками для размещения стоп, а также бугристой поверхностью. В некоторых моделях есть контейнеры для косметических добавок, педикюрные и роликовые насадки. Практически все приборы оснащены брызгозащитным козырьком и прорезиненными ножками, чтобы приятная процедура не омрачилась длительной уборкой после .

Чтобы воду сливать аккуратно, в некоторых моделях есть специальное углубление на одной из боковин таза или сливное отверстие на днище.

У более дорогих ванночек есть пульт дистанционного управления.

Эффект массажа достигается за счет вибрации корпуса. Также на стопы благотворно воздействуют выпуклости на дне ванночки в “пучковой” зоне. Они стимулируют кровообращение. Некоторые производители отмечают, что массаж в пустой ванночке на акупунктурные точки воздействует сильнее.

Функция гидромассажа посредством перегонки компрессором воздуха в сопла или струй воды имеет более глубокий эффект. Стопы получают приток крови, ткани – большее количество кислорода. Все это стимулирует обмен веществ и, по заверениям производителей, избавиться от судорог.

Один из очевидных минусов такого девайса – это противопоказания. При выборе ванночки обратите внимание на них. Например, людям с варикозным расширением вен такие процедуры чаще всего противопоказаны.

Если кожа пяток сильно грубеет, возможно, вам понравится ванночка с нагревательным элементом. Он прогреет кожу и создаст условия для качественного пилинга. Подобная функция называется автопедикюром.

Какие же плюсы обнаружили те, кто уже приобрел этот девайс?

Отзывы покупателей

Некоторые покупатели отметили легкость после использования ванночки.

“Хотел давно себе ванночку для ног, теперь пользуемся всей семьей. Очень хорошая штука если работаешь весь день на ногах. К покупке советую!”



“Покупала в подарок маме на 74-летие. Пользуется почти каждый день. Она очень довольна. Даже грубый шов после операции на стопе, который мешал ей ходить, стал мягким. Вернулась легкость в ногах. Очень советую”.



“Ванночку купила недавно, но уже успела ощутить все прелести качественного массажа ног. Из плюсов изделия выделю функцию вибромассажа, которая позволяет снять болевые ощущения в стопах после тяжелого рабочего дня”.

Но есть у таких ванночек и недостатки. Поэтому пользователи рекомендуют внимательно изучать характеристики товара и отзывы, чтобы не ошибиться с выбором или не “упустить” необходимые функции.

“Не хватает терморегулятора температуры воды, хоть самому прикручивать, потому как иначе приходится включать-выключать, иначе лапы можно сварить”.



“Через 2 недели после покупки при использовании появился запах сгоревшего электропроводки, вода нагревается выше указанной в инструкции температуры, пришлось прекратить использование”.



“Почему из ванночки течет вода? За 10 минут целая лужа на полу!”

А кто-то и вовсе остался разочарован покупкой.

“ожидала большего. стоять теперь будет. в тазик можно кипятка налить такой же эффект будет”



“Сомнительное удовольствие, гудит как реактивный самолет, никто об этом не писал, само устройство работает, приятные ощущения, но гул все портит”.



“Обещанный массаж от пузырьков и вибрации практически не заметен. Массажный ролик слева отлетел при первом применении и не фиксируется больше”.