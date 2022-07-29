Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Врач ответил на вопрос о вреде мороженого для здоровья горла

Lenta.ru

Мороженое в умеренных количествах может быть полезным для горла, рассказал анестезиолог и реаниматолог Леонид Карев. В беседе с «АиФ» врач также ответил на вопросы о вреде десерта для здоровья.

Врач ответил на вопрос о вреде мороженого для здоровья горла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анестезиолог Карев отметил, что для людей, у которых нет проблем со здоровьем, холодные напитки и мороженое могут быть полезными, так как закаляют горло.

Врач напомнил, что главные принципы закаливания — это регулярность и умеренность. Сначала нужно пить напитки температуры не ниже комнатной, затем постепенно переходить на более холодные. Употреблять их рекомендуется перед едой и небольшими порциями, перед глотанием согревая во рту, объяснил он.

Говоря о связи болезней горла и мороженого, Карев отметил, что ангина — это острая форма тонзиллита, инфекционное заболевание с воспалением.

«Причина этого заболевания — инфекция, чаще хроническая, которая обитает в носоглотке. Переохлаждение может служить лишь провоцирующим фактором, которое активизирует ее и запускает болезнь»,

— пояснил он. Врач подчеркнул, что летний десерт никак не может быть первопричиной болезни, однако от него лучше воздержаться людям с хроническим тонзиллитом, особенно в стадии обострения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители