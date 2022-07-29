Врач ответил на вопрос о вреде мороженого для здоровья горла

Мороженое в умеренных количествах может быть полезным для горла, рассказал анестезиолог и реаниматолог Леонид Карев. В беседе с «АиФ» врач также ответил на вопросы о вреде десерта для здоровья.

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Анестезиолог Карев отметил, что для людей, у которых нет проблем со здоровьем, холодные напитки и мороженое могут быть полезными, так как закаляют горло.

Врач напомнил, что главные принципы закаливания — это регулярность и умеренность. Сначала нужно пить напитки температуры не ниже комнатной, затем постепенно переходить на более холодные. Употреблять их рекомендуется перед едой и небольшими порциями, перед глотанием согревая во рту, объяснил он.

Говоря о связи болезней горла и мороженого, Карев отметил, что ангина — это острая форма тонзиллита, инфекционное заболевание с воспалением.

«Причина этого заболевания — инфекция, чаще хроническая, которая обитает в носоглотке. Переохлаждение может служить лишь провоцирующим фактором, которое активизирует ее и запускает болезнь»,