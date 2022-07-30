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3 часа назад

Ученые рассказали об опасности многократного использования пластиковой посуды

Lenta.ruиещё 1

Ученые рассказали о правилах эксплуатации пластиковой посуды для минимизации рисков вреда здоровью. Об этом пишут «Известия».

Ученые рассказали об опасности пластиковой посуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При использовании пластиковых емкостей необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать прописанному техническому регламенту, объяснили эксперты. В нормативном документе указаны требования и условия для изготовления одноразовой посуды и бутылок. Кроме того, он определяет максимальную допустимую температуру при эксплуатации пластиковой продукции.

При контакте с пластиковыми емкостями очень важно обращать внимание на специальные маркировки на посуде, в частности, на соответствующий значок для пищевого пластика — вилочка и стаканчик, единый знак таможенного обращения «ЕАС» и петлю Мебиуса с цифрой, говорящей о виде пластика. Их наличие свидетельствует о безопасности использования.

Не менее важно, по словам экспертов, не использовать многократно одноразовую посуду, особенно при наличии признаков деформации, например, при потере прозрачности у пластиковых бутылок. Хранить пластиковые бутылки следует подальше от воздействия прямых солнечных лучей, а также не рекомендуется наполнять их горячей жидкостью. С пищевыми контейнерами нужно быть осторожными и не оставлять на них царапины от столовых приборов.

Нарушение целостности пластиковой упаковки, не соблюдение правил эксплуатации и нарушение режима хранения могут спровоцировать процесс миграции вредных веществ в организм человека вместе с пищей. Попадание микрочастиц пластика может привести к воспалению, уверяют ученые. Скопление этих частиц можно обнаружить в печени, почках, нервной ткани и даже плаценте.

В апреле этого года стало известно, что ученые Университета Халла впервые обнаружили частицы микропластика в легких людей. В общей сложности, они нашли 12 видов пластика, включая те, которые используются для изготовления упаковки, бутылок и одежды.

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