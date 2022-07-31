Терапевт рассказала, как не простыть под кондиционером

«Если на улице 31 градус тепла, значит, кондиционер нужно ставить на 26 градусов, а не на 18 или 20. Понизить температуру можно, чтобы охладить комнату перед сном. Во время охлаждения необходимо выйти из комнаты, а затем, вернувшись, снова установить нормальную температуру», — сказала в интервью агентству «Ридус» Чернышова.