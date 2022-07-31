Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
32 минуты назад

Терапевт рассказала, как не простыть под кондиционером

Ura.Ru

Для того, чтобы кондиционер не стал причиной простудных заболеваний, разница между температурой воздуха на улице и внутри помещения не должна быть больше пяти градусов. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Терапевт рассказала, как не простыть под кондиционером
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«Если на улице 31 градус тепла, значит, кондиционер нужно ставить на 26 градусов, а не на 18 или 20. Понизить температуру можно, чтобы охладить комнату перед сном. Во время охлаждения необходимо выйти из комнаты, а затем, вернувшись, снова установить нормальную температуру», — сказала в интервью агентству «Ридус» Чернышова.

Помимо этого, кондиционер нуждается в ежегодной отчистке перед началом летнего сезона. «В фильтрах кондиционера размножаются болезнетворные бактерии, которые легко могут попасть в организм и вызвать заболевание», — поделилась терапевт.

При этом кондиционер должен оставаться «незаметным» для человека.

«Правильно установленный кондиционер — тот, от которого на коже не ощущается движение воздуха. То есть он должен находиться от вас на таком расстоянии, чтобы вы не чувствовали ветерок на коже», — объяснила Чернышова.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители