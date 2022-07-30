Какая крупа полезна для здоровья сердца

В течение 18 лет учёные вели наблюдения за группой участников численностью 3 тысячи человек. Результатом исследования стали данные о том, что цельнозерновые продукты помогают бороться с гипертонией и болезнями сердца.

В результате происходит профилактика сердечных заболеваний. Отмечается, что участники исследования были в возрасте 50-60 лет. Каждые 4 года все участники проходили обследование для измерения окружности талии, кровяного давления, уровня холестерина и сахара в крови. Оценивались и пищевые привычки.

Оказалось, что у тех людей, кто регулярно употреблял по 3 порции цельнозерновых продуктов, в частности, цельнозерновой хлеб или коричневый рис, снижался уровень сахара в крови, «плохой» холестерин.

«Кроме того, работа показала, что употребление цельных зёрен помогает сбросить или сохранить вес по мере старения организма», — отметил ведущий автор исследования доктор Никола Маккаун.