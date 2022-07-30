Доктор Долгов рассказал о влиянии жары на психику

«Если в обычное время рекомендуется выпивать 30 миллилитров чистой воды на килограмм текущего веса, то в жаркую погоду это количество надо увеличить до 40-50 миллилитров. И не забывайте про соль. В жару ее теряется много», — предупредил он, отметив, что людям, у которых есть проблемы с почками, объем потребляемой жидкости и соли нужно согласовать с нефрологом.