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3 часа назад

Названы лучшие напитки для защиты от тромбоза

Мир новостей

В первую очередь, как отметила эксперт, разжижению крови способствует обычная негазированная вода. Употреблять её нужно в достаточном количестве: на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости.

Названы лучшие напитки для защиты от тромбоза
Фото:  Мир новостей Мир новостей

Королева пояснила, что густая кровь повышает риски тромбоозразования, а вода «поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов». Употребление воды позволяет поддерживать активность всех жидкостных структур, обеспечивает хороший лимфодренаж и естественную детоксикацию организма.

Также будет хорошей привычкой пить для разжижения крови гранатовый сок. В нем имеются аминокислоты, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции, витамин P и витамины группы B. Особенно полезен это напиток для людей старше 50 лет.

Хорошее профилактическое средство - сок свеклы. Он помогает естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови.

Кроме того, врач отметила, что можно употреблять настои из черной смородины или рябины, в которых есть витамин C и витамин P, улучшающие текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживающие ее здоровье.

Здоровье,
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