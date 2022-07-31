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15 минут назад

Бананы названы вредным продуктом для почек

Национальная Служба Новостейиещё 3

Турецкие врачи составили список продуктов, употребление которых оказывает негативное влияние на почки, сообщает агентство En Son Haber.

Бананы названы вредным продуктом для почек
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Они не рекомендуют есть много соли и исключить из ежедневного рациона полуфабрикаты. С молоком также нужно быть осторожнее. В небольших количествах оно полезно, но при чрезмерном употреблении вредит почкам из-за присутствующего фосфора.

В список попали бананы и апельсины, которые содержат калий. Этот элемент может нанести вред почкам. Красное мясо в рационе должно быть дозировано, говорят эксперты. Белок животного происхождения не так хорошо усваивается организмом человека, а это отражается на органах мочевыделительной системы.

Здоровье,
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