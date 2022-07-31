Что будет, если не лечить молочницу

В случае, если «молочницу» не лечить, проблема может заявить о себе воспалительными процессами в органах малого таза, мочевого пузыря. Опасно заболевание и для беременных женщин: оно увеличивает риски осложнений течения беременности и инфицирования плода, грозящего внутриутробной гибелью плода или преждевременными родами. Возможно развитие кандидозного эндометрита и после родов.



Сложности в лечении «молочницы» связаны с быстрым размножением грибка. Для лечения назначается комплексная противогрибковая терапия: системное воздействие препаратов, применяющихся местно или во внутрь. Для беременных женщин используются только специальные, разрешенные для этого лекарства. Для более эффективной борьбы с заболеванием назначают иммуномодуляторы, исключают из рациона питания высокоуглеводистую и рафинированную пищу, используют хлопчатобумажное белье и нейтральные гигиенические средства. На время терапии и до момента выздоровления половые контакты не рекомендуются.

Лебедева Ольга Анатольевна Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Кандидат медицинских наук