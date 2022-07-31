Что будет, если не лечить молочницу

"Молочница" – часто встречающееся заболевание среди молодых женщин. Согласно статистике, оно хоть раз в жизни возникало у 70-75%, а у 6-10% принимало рецидивирующий характер. "Рамблер" спросил врача акушера-гинеколога Ольгу Лебедеву, почему возникает молочница и чем опасно несвоевременное лечение.
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В медицине молочница обозначается диагнозом "вульвовагинальный кандидоз". По словам медика, это не инфекция, передающаяся половым путем, однако кандидоз может возникнуть у мужчины после полового акта с женщиной, страдающей "молочницей".
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Заболевание возникает на фоне проблем эндокринного характера, гинекологический заболеваний, нарушения иммунитета, приема антибиотиков и других медикаментов. Имеет значения и одежда, которую мы выбираем: тесные модели, нижнее белье из синтетики увеличивают риски. Кроме того, риски возникновения «молочницы» возрастают у женщин, которые предпочитают дневные гигиенические прокладки, либо долго время используют внутриматочные средства.
творожистые выделения белого или желтоватого цвета, у некоторых они усиливаются перед менструацией;
доставляющие дискомфорт зуд и жжение;
неприятные ощущения во время полового акта;
трещины на кожных покровах.
В случае, если «молочницу» не лечить, проблема может заявить о себе воспалительными процессами в органах малого таза, мочевого пузыря. Опасно заболевание и для беременных женщин: оно увеличивает риски осложнений течения беременности и инфицирования плода, грозящего внутриутробной гибелью плода или преждевременными родами. Возможно развитие кандидозного эндометрита и после родов.
Сложности в лечении «молочницы» связаны с быстрым размножением грибка. Для лечения назначается комплексная противогрибковая терапия: системное воздействие препаратов, применяющихся местно или во внутрь. Для беременных женщин используются только специальные, разрешенные для этого лекарства. Для более эффективной борьбы с заболеванием назначают иммуномодуляторы, исключают из рациона питания высокоуглеводистую и рафинированную пищу, используют хлопчатобумажное белье и нейтральные гигиенические средства. На время терапии и до момента выздоровления половые контакты не рекомендуются.