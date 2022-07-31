Что лучше пить в жару

Недавно мы обсудили, как пережить жару на даче. Вспомнили, в том числе, о том, что нужно пить в такую погоду и в каком количестве, но лишь в самых общих чертах. А это важный вопрос, и он заслуживает отдельного разговора.

Почему в жару нужно много пить?

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В жаркую погоду организм быстро теряет жидкость, возрастает риск обезвоживания. Что при этом происходит:

кровь становится гуще — а значит, затрудняется кровообращение, сердце работает с увеличенной нагрузкой, органы начинают испытывать дефицит кислорода; возрастает риск тромбозов, гипертонических кризов и инсультов;

осложняется работа почек — а значит, в организме начинают накапливаться токсические вещества, что может привести к интоксикации;

нарушается обмен веществ — пострадать при этом могут любые органы (как правило, в первую очередь те, в которых уже имеется какой-либо острый или хронический патологический процесс).

Обезвоживание опаснее всего для детей и пожилых людей, поэтому в жару за их здоровьем нужно следить тщательнее, уделяя особое внимание правильному питьевому режиму.

Какого количества жидкости достаточно?

Общеизвестно, что в день рекомендуется выпивать 1,5-2 литра жидкости, но на деле все немного сложнее. Количество необходимой организму воды зависит от:

массы тела (суточная норма потребления жидкости — 30 мл на 1 кг массы тела в обычную погоду и до 40 мл на 1 кг — в жару);

физической нагрузки: лежа на диване, мы тратим меньше жидкости, чем копая грядки — чем выше нагрузка, тем больше потребность организма в жидкости;

температуры: в жару потеря жидкости выше, а значит, и пить надо больше.

И не забывайте, что часть воды организм получает с пищей. Овощи, фрукты, ягоды, холодные супы, которые многие так любят готовить летом — в них тоже содержится довольно много жидкости, которая входит в те самые 1,5-2 литра. Так сколько же нужно пить?

Жажда — вот универсальный признак того, что организм нуждается в воде. В жару этот сигнал ни в коем случае нельзя пропускать! Только не надо выпивать суточную норму залпом — это опасно: резко возрастает нагрузка на почки и сердце, которые могут и не справиться. Лучше пить чаще, но понемногу.

Что лучше: чай, минералка или простая вода?

Лучше всего — простая вода. Она подходит всем без исключения и хорошо утоляет жажду. Минеральная вода, в отличие от простой, еще и помогает нормализовать водно-солевой баланс — но ее нужно правильно выбрать.

Во-первых, для употребления в большом количестве подходит только столовая минеральная вода — в ней содержание минеральных солей оптимально сбалансировано. А вот лечебные и лечебно-столовые воды лучше пить только по назначению врача — на то они и лечебные.

Во-вторых, даже если вы любите газировку, в жару полезнее покупать обычную, а не газированную столовую минеральную воду (впрочем, как и в любую другую погоду, по мнению врачей).

чай (и черный, и зеленый) содержит кофеин, обладающий мочегонным действием, поэтому пить чай в жару стоит в умеренных количествах;

сладкий чай не утоляет жажду, поэтому лучше пить его без сахара. Что касается чая, тут все индивидуально. Если вы любите чай, отказываться от него в жару, конечно, не нужно. Однако полезно учитывать, что:

А травяные чаи можно?

С травяными чаями тоже не все просто. К примеру, мятный чай прекрасно утоляет жажду и приятен на вкус. Но известно, что у каждого растения есть как полезные свойства, так и противопоказания. В жару, когда организм и так работает с повышенной нагрузкой, влияние какой-нибудь «безобидной» травки может оказаться несвоевременным, поэтому пить привычные травяные чаи можно, а вот от экспериментов с новыми рецептами, возможно, лучше отказаться. Или, по крайней мере, соблюдать разумную осторожность.

Какие напитки лучше в жару: горячие или холодные?

Как ни странно, горячие. Ледяная вода — это не только шанс заработать ангину, но и довольно неэффективный способ справляться с жарой: результат такого охлаждения сохраняется очень непродолжительное время. А вот горячий чай, наоборот, помогает организму успешно охлаждаться за счет более интенсивного потоотделения.

С другой стороны, горячий чай способствует расширению кровеносных сосудов, которые в жару и так расширяются. Это тоже не каждому полезно, поэтому разумным будет компромиссное решение: напитки комнатной температуры или чуть теплые.

А лимонад подойдет?

Если иметь в виду покупной сладкий газированный напиток, то для жаркой погоды он точно не подходит: и жажду не утолит, и дополнительную нагрузку на измученный организм создаст. А вот если речь идет о вкусном и полезном лимонаде, приготовленном самостоятельно на основе натуральных фруктов и трав — то очень даже подойдет!

Если вам привычнее компот, можно и его приготовить. Только по возможности без сахара — сладкие напитки не спасают от жажды. По этой же причине не стоит пить в жару покупные фруктовые соки (от свежеприготовленного домашнего вреда не будет, но увлекаться все равно не стоит — стакана в день достаточно).

Почему жара — не время для холодного пива?

Не только для пива — для любого алкоголя. Во-первых, алкоголь — это яд, а в жаркую погоду нейтрализовать и вывести токсины организму сложнее, чем обычно. Во-вторых, алкоголь увеличивает обезвоживание организма (пресловутая жажда с похмелья возникает не просто так). Как вы понимаете, это в жару тоже ни к чему. Наконец, в-третьих, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которой и так не сладко. Чем это может обернуться — вряд ли кто-то возьмется предсказать. Лучше просто не рискуйте.

А что насчет кваса?

А насчет кваса мнения расходятся. Но в принципе, суть противоречий сводится к очень простой вещи: составу напитка. Как и в случае с лимонадом, если речь о домашнем квасе из натуральных ингредиентов — почему бы нет. Только не пейте его сильно охлажденным.

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