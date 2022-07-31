Что лучше пить в жару

Недавно мы обсудили, как пережить жару на даче. Вспомнили, в том числе, о том, что нужно пить в такую погоду и в каком количестве, но лишь в самых общих чертах. А это важный вопрос, и он заслуживает отдельного разговора.
В жаркую погоду организм быстро теряет жидкость, возрастает риск обезвоживания. Что при этом происходит:
Обезвоживание опаснее всего для детей и пожилых людей, поэтому в жару за их здоровьем нужно следить тщательнее, уделяя особое внимание правильному питьевому режиму.
Общеизвестно, что в день рекомендуется выпивать 1,5-2 литра жидкости, но на деле все немного сложнее. Количество необходимой организму воды зависит от:
массы тела (суточная норма потребления жидкости — 30 мл на 1 кг массы тела в обычную погоду и до 40 мл на 1 кг — в жару);
физической нагрузки: лежа на диване, мы тратим меньше жидкости, чем копая грядки — чем выше нагрузка, тем больше потребность организма в жидкости;
температуры: в жару потеря жидкости выше, а значит, и пить надо больше.
И не забывайте, что часть воды организм получает с пищей. Овощи, фрукты, ягоды, холодные супы, которые многие так любят готовить летом — в них тоже содержится довольно много жидкости, которая входит в те самые 1,5-2 литра. Так сколько же нужно пить?
Жажда — вот универсальный признак того, что организм нуждается в воде. В жару этот сигнал ни в коем случае нельзя пропускать! Только не надо выпивать суточную норму залпом — это опасно: резко возрастает нагрузка на почки и сердце, которые могут и не справиться. Лучше пить чаще, но понемногу.
Лучше всего — простая вода. Она подходит всем без исключения и хорошо утоляет жажду. Минеральная вода, в отличие от простой, еще и помогает нормализовать водно-солевой баланс — но ее нужно правильно выбрать.
Во-первых, для употребления в большом количестве подходит только столовая минеральная вода — в ней содержание минеральных солей оптимально сбалансировано. А вот лечебные и лечебно-столовые воды лучше пить только по назначению врача — на то они и лечебные.
Во-вторых, даже если вы любите газировку, в жару полезнее покупать обычную, а не газированную столовую минеральную воду (впрочем, как и в любую другую погоду, по мнению врачей).
С травяными чаями тоже не все просто. К примеру, мятный чай прекрасно утоляет жажду и приятен на вкус. Но известно, что у каждого растения есть как полезные свойства, так и противопоказания. В жару, когда организм и так работает с повышенной нагрузкой, влияние какой-нибудь «безобидной» травки может оказаться несвоевременным, поэтому пить привычные травяные чаи можно, а вот от экспериментов с новыми рецептами, возможно, лучше отказаться. Или, по крайней мере, соблюдать разумную осторожность.
Как ни странно, горячие. Ледяная вода — это не только шанс заработать ангину, но и довольно неэффективный способ справляться с жарой: результат такого охлаждения сохраняется очень непродолжительное время. А вот горячий чай, наоборот, помогает организму успешно охлаждаться за счет более интенсивного потоотделения.
С другой стороны, горячий чай способствует расширению кровеносных сосудов, которые в жару и так расширяются. Это тоже не каждому полезно, поэтому разумным будет компромиссное решение: напитки комнатной температуры или чуть теплые.
Если иметь в виду покупной сладкий газированный напиток, то для жаркой погоды он точно не подходит: и жажду не утолит, и дополнительную нагрузку на измученный организм создаст. А вот если речь идет о вкусном и полезном лимонаде, приготовленном самостоятельно на основе натуральных фруктов и трав — то очень даже подойдет!
Если вам привычнее компот, можно и его приготовить. Только по возможности без сахара — сладкие напитки не спасают от жажды. По этой же причине не стоит пить в жару покупные фруктовые соки (от свежеприготовленного домашнего вреда не будет, но увлекаться все равно не стоит — стакана в день достаточно).
Не только для пива — для любого алкоголя. Во-первых, алкоголь — это яд, а в жаркую погоду нейтрализовать и вывести токсины организму сложнее, чем обычно. Во-вторых, алкоголь увеличивает обезвоживание организма (пресловутая жажда с похмелья возникает не просто так). Как вы понимаете, это в жару тоже ни к чему. Наконец, в-третьих, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которой и так не сладко. Чем это может обернуться — вряд ли кто-то возьмется предсказать. Лучше просто не рискуйте.
А насчет кваса мнения расходятся. Но в принципе, суть противоречий сводится к очень простой вещи: составу напитка. Как и в случае с лимонадом, если речь о домашнем квасе из натуральных ингредиентов — почему бы нет. Только не пейте его сильно охлажденным.
По определению, смузи — это густой напиток. Но утолять им жажду, пожалуй, все же не стоит. А вот для летнего перекуса или легкого ужина — то, что надо. Главное — придерживаться простых правил: всегда пить смузи свежеприготовленным, по возможности не добавлять в него сахар и не слишком увлекаться этим модным напитком — все хорошо в меру.