Названы пластические операции, которые могут навредить здоровью

Пластические операции часто становятся сильным стрессом для организма. Самые опасные из них перечислил ведущий хирург Отари Гогиберидзе.
Специалист отметил, что липосакция с удалением большогообъема жира может сильно навредить организму. За одно вмешательство специалист может откачать до 5 литров тканей.
Кроме того, он предупредил об опасности абдоминопластики.Врач подчеркнул, что коррекция зоны живота путем пластической операции считается одной из самых востребованных, но в то же время и самых опасных. Это связано с тем, что в этой области сконцентрированы жизненно важные внутренние органы.
Также навредить здоровью может ринопластика. Нередко хирургивынуждены переделывать эту операцию, так как пациенты сталкиваются с нарушением носовой перегородки, передает издание «Дни.ру».