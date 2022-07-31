Названы пластические операции, которые могут навредить здоровью

Кроме того, он предупредил об опасности абдоминопластики.Врач подчеркнул, что коррекция зоны живота путем пластической операции считается одной из самых востребованных, но в то же время и самых опасных. Это связано с тем, что в этой области сконцентрированы жизненно важные внутренние органы.