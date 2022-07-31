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1 час назад

Хирург Гогиберидзе рассказал о пластических операциях, которые могут навредить здоровью

Слово и Дело

Пластические операции часто становятся сильным стрессом для организма. Самые опасные из них перечислил ведущий хирург Отари Гогиберидзе.

Названы пластические операции, которые могут навредить здоровью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист отметил, что липосакция с удалением большогообъема жира может сильно навредить организму. За одно вмешательство специалист может откачать до 5 литров тканей.

Кроме того, он предупредил об опасности абдоминопластики.Врач подчеркнул, что коррекция зоны живота путем пластической операции считается одной из самых востребованных, но в то же время и самых опасных. Это связано с тем, что в этой области сконцентрированы жизненно важные внутренние органы.

Также навредить здоровью может ринопластика. Нередко хирургивынуждены переделывать эту операцию, так как пациенты сталкиваются с нарушением носовой перегородки, передает издание «Дни.ру».

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