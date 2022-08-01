Симптомы опасного синдрома хронической усталости

Одними из характерных симптомов синдрома хронической усталости считаются головные боли, апатия и мышечные зажимы и боли по всему телу, сообщила психолог, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Анна Стеф. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные признаки опасного состояния, включая тахикардию и сухость глаз.

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Синдром хронической усталости оказывает колоссальное влияние на здоровье человека и качество его жизни в целом, заявила специалистка. По ее словам, из-за этого состояния организм работает на износ, находясь в состоянии перманентной усталости, из-за чего снижается физическая и умственная активность.

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Синдром хронической усталости может преследовать человека достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких лет. Даже после отдыха и отпуска его состояние не меняется, что вызывает у него целую гамму эмоций: от чувства несправедливости до раздражения и злости, а качество жизни начинает «провисать» по всем сферам, перечислила негативные последствия этого болезненного состояния Стеф.

Как же обнаружить у себя синдром хронической усталости?

Существует несколько симптомов, обнаружив у себя которые, следует незамедлительно начать совершать активные действия в сторону решения данного вопроса, объяснила психолог.

К «кричащим» о синдроме хронической усталости признакам относятся частые головные боли, головокружения, апатия, приступы тахикардии, мышечные зажимы и боли по всему телу. В состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды, которые часто сопровождаются повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов.

Кроме того, синдром хронической усталости, как правило, сопровождается бессонницей, резким ухудшением психоэмоционального состояния, вплоть до депрессии, частыми вспышками беспричинного гнева и значительным снижением когнитивных способностей, продолжила Стеф. Также женщины жалуются на предменструальный синдром вне зависимости от даты начала цикла.

«Если вы обнаружили у себя хотя бы несколько из этих симптомов, начинайте вести правильный образ жизни: обратите внимание на питание, не игнорируйте физические нагрузки, придерживайтесь режима дня, делайте перерывы в работе, чаще выезжайте на природу, старайтесь относиться к себе бережнее в целом и обязательно обратитесь к специалисту»,