Диетолог рассказала о влиянии алкоголя на фигуру

О том, каким образом употребление спиртного может повлиять на фигуру человека, рассказала диетолог Ирина Писарева, передает URA.ru.

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По словам специалиста, люди, которые хотят похудеть, должны отказаться от употребления алкогольных напитков.

«Если у человека есть лишний вес и он стремится его снизить, соответственно, у него снижен метаболизм. В этот момент употреблять алкоголь не рекомендуется. Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов»,

– подчеркнула Писарева.

Она также добавила, что злоупотребление спиртным увеличивает накопления жира в печени, кроме того, возрастает нагрузка на выделительные органы.

По словам диетолога, употребление алкогольных напитков может повлиять на аппетит, так как оно нарушает циркуляцию жидкостей в организме. Она подчеркнула, что человек может начать есть что попало и гораздо больше нормы.