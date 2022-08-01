Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог рассказала о влиянии алкоголя на фигуру

Мир24

О том, каким образом употребление спиртного может повлиять на фигуру человека, рассказала диетолог Ирина Писарева, передает URA.ru.

Диетолог рассказала о влиянии алкоголя на фигуру
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, люди, которые хотят похудеть, должны отказаться от употребления алкогольных напитков.

«Если у человека есть лишний вес и он стремится его снизить, соответственно, у него снижен метаболизм. В этот момент употреблять алкоголь не рекомендуется. Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов»,

– подчеркнула Писарева.

Она также добавила, что злоупотребление спиртным увеличивает накопления жира в печени, кроме того, возрастает нагрузка на выделительные органы.

По словам диетолога, употребление алкогольных напитков может повлиять на аппетит, так как оно нарушает циркуляцию жидкостей в организме. Она подчеркнула, что человек может начать есть что попало и гораздо больше нормы.

Писарева посоветовала худеющим людям выпивать не больше одного бокала сухого красного либо белого вина. Помимо этого, стоит воздерживаться от распития коктейлей на основе сладких ликеров и газировки.

Здоровье,Ирина Писарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители